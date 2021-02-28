Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: CESAR MANSO / AFP

O Real Madrid recebe a Real Sociedad nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol e busca recuperar a vice-liderança da La Liga. A equipe dirigida por Zidane vive um ótimo momento após quatro vitórias seguidas e segue na cola do Atlético de Madrid em busca de mais um título nacional.Tudo aberto

- Para nós, a La Liga sempre esteve aberta. Faltam 42 pontos e vamos seguir fazendo nossa parte. Sabemos nos impor nos momentos críticos e chaves. Sabemos que há dificuldades na temporada, mas sempre há coisas boas. Ainda falta muito e não ganhamos nada - disse Zidane em coletiva de imprensa.

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Boa fase

Não é só o Real Madrid que vive boa fase no Campeonato Espanhol. A Real Sociedad vem de três vitórias seguidas, além de cinco jogos sem perder na competição. Após a eliminação da equipe na Europa League, o time dirigido por Imanol Alguacil enxerga na La Liga a única possibilidade de seguir sonhando em participar da próxima Champions League.

FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Real Sociedad

Data e horário: 1/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Vazquez, Nacho, Varane e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Isco e Vinícius Júnior

Desfalques: Hazard, Sergio Ramos, Carvajal (machucados).

REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand e Monreal; David Silva, Illarramendi e Guridi; Portu, Isak e Oyarzabal