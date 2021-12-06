Real Madrid x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions Legue

Nesta terça-feira, o Real Madrid recebe a Inter de Milão no Santiago Bernabéu em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League. As duas equipes enfrentam-se às 17h (de Brasília) em busca da primeira colocação.Veja a tabela da Champions

O Real Madrid ocupa a primeira colocação do Grupo D da Champions League, e já está com a classificação para o mata-mata garantida. Com doze pontos em cinco jogos, a equipe merengue busca garantir a liderança do grupo com uma vitória.

A Inter de Milão também já garantiu a sua classificação para o mata-mata da Champions League, e soma um total de dez pontos, quatro a mais que o Sheriff Tiraspol, terceiro colocado. Para avançar na liderança, a Inter precisa bater o Real Madrid.FICHA TÉCNICAREAL MADRID x INTER DE MILÃO - Champions League

Data e horário: 07/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)Árbitro: Felix Brych (ALE)Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)Onde assistir: TNT e HBO Max

REAL MADRID (Treinador: Carlo Ancelotti)Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Alaba e Mendy; Camavinga, Valverde e Kroos; Rodrygo, Asensio e Jovic.

Desfalques: Dani Ceballos, Bale e Benzema (lesionados).

INTER DE MILÃO (Treinador: Simone Inzaghi)Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez.

Desfalques: Darmian, de Vrij, Joaquín Correa, Kolarov e Ranocchia (lesionados).