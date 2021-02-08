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futebol

Real Madrid x Getafe: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe merengue tenta se aproximar de Atlético de Madrid na busca pelo título do Campeonato Espanhol. Time de Zidane vive momento ruim e com muitas lesões...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 11:50
Crédito: Real Madrid tenta se reerguer diante do Getafe (Divulgação/Twitter Real Madrid
Após uma dura vitória contra o Huesca, o Real Madrid se prepara para receber o Getafe nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube merengue ocupa atualmente a 3ª colocação na La Liga, enquanto Atlético de Madrid e Barcelona, os principais rivais na busca pelo título, vivem uma fase melhor.Dificuldades​- É uma situação complicada, pois temos muitas baixas, mas não é desculpa. São dificuldades que chegam e há muitas partidas. Queremos seguir recuperando nossa força e energia. O Getafe é uma equipe que compete muito bem. Teremos que jogar, lutar e fazer uma grande partida para conquistar os três pontos - afirmou Zidane.
> Veja a tabela da La Liga
Lesões
Um dos pontos que mais preocupa o técnico francês são as inúmeras lesões que os jogadores estão enfrentando. Hazard não deve voltar a atuar este mês, enquanto Sergio Ramos passou por uma cirurgia e retorna apenas em abrir. Por outro lado, o Getafe é o time do Campeonato Espanhol que mais cometeu faltas na competição.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Getafe
Data e horário: 9/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Nacho, Varane, Militão e Mendy; Modric, Casemiro e Blanco; Vinicius Júnior, Benzema e Asensio.
Desfalques: Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Fede Valverde, Vásquez, Carvajal, Isco e Odriozola (machucados). Kroos (suspenso).
GETAFE (Técnico: José Bordalás)Yanez; Suarez, Cabaco, Chakla e Nyom; Hernandez, Maksimovic, Arambarri, Aleña e Cucurella; Mata.
Desfalques: Dakonam (suspenso).

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