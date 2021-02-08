Real Madrid x Getafe: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Após uma dura vitória contra o Huesca, o Real Madrid se prepara para receber o Getafe nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube merengue ocupa atualmente a 3ª colocação na La Liga, enquanto Atlético de Madrid e Barcelona, os principais rivais na busca pelo título, vivem uma fase melhor.Dificuldades​- É uma situação complicada, pois temos muitas baixas, mas não é desculpa. São dificuldades que chegam e há muitas partidas. Queremos seguir recuperando nossa força e energia. O Getafe é uma equipe que compete muito bem. Teremos que jogar, lutar e fazer uma grande partida para conquistar os três pontos - afirmou Zidane.