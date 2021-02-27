Real Madrid vai escutar ofertas por Varane, diz jornal espanhol

O Real Madrid irá escutar ofertas pelo zagueiro Raphael Varane, segundo o jornal “As”. Quando a próxima janela de transferências abrir, o francês terá apenas mais um ano de contrato com a equipe merengue pela frente. Sem dar passos mais longos em direção a renovação, o mercado de verão pode ser a última oportunidade do time espanhol conseguir um bom dinheiro com o defensor.A ideia de Florentino Pérez era de que o zagueiro seguisse no clube e herdasse a vaga que será deixada por Sérgio Ramos. No entanto, a realidade é outra e muitos clubes, como o Manchester United, já demonstraram interesse no atleta. No entanto, o francês é avaliado em 70 milhões de euros (R$ 469 milhões) e pode encontrar obstáculos para deixar a equipe de Zidane.