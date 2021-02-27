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futebol

Real Madrid vai escutar ofertas por Varane, diz jornal espanhol

Zagueiro francês tem contrato até 2022, mas negociações estão paradas e clube espanhol não quer perder o defensor sem custos no futuro...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 10:09

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 10:09
Crédito: PETER POWELL / AFP
O Real Madrid irá escutar ofertas pelo zagueiro Raphael Varane, segundo o jornal “As”. Quando a próxima janela de transferências abrir, o francês terá apenas mais um ano de contrato com a equipe merengue pela frente. Sem dar passos mais longos em direção a renovação, o mercado de verão pode ser a última oportunidade do time espanhol conseguir um bom dinheiro com o defensor.A ideia de Florentino Pérez era de que o zagueiro seguisse no clube e herdasse a vaga que será deixada por Sérgio Ramos. No entanto, a realidade é outra e muitos clubes, como o Manchester United, já demonstraram interesse no atleta. No entanto, o francês é avaliado em 70 milhões de euros (R$ 469 milhões) e pode encontrar obstáculos para deixar a equipe de Zidane.
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Na última quarta-feira, Varane completou 350 jogos contra a Atalanta, pela Champions League, e tem 10 anos no clube de Madri após ser contratado aos 18 anos do Lens. Apesar da possível saída de uns, o Real Madrid se movimenta no mercado e está na frente na disputa pela contratação de Alaba, que anunciou sua saída do Bayern.

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