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futebol

Real Madrid renova contrato com Courtois até 2026

Goleiro belga é uma das principais peças do elenco comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Arqueiro chegou ao clube merengue em 2018...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 12:35
Crédito: Divulgação / Real Madrid
O Real Madrid anunciou a renovaçao de contrato com o goleiro Courtois até 2026 nesta segunda-feira. O belga chegou no clube merengue em 2018 após se destacar com a camisa do Chelsea e é uma das principais peças do elenco do técnico Carlo Ancelotti.- Prolongar minha relação com o Real Madrid até 2026 é uma honra. Esta renovação é uma recompensa pelos meus esforços nos últimos anos. E me encoraja a trabalhar mais duro e dar tudo por este clube nos próximos cinco anos.
> Veja a tabela da La Liga
Desde que chegou à capital espanhola, o arqueiro tomou conta da posição que já pertenceu a Iker Casillas e Keylor Navas. Com a camisa do Real Madrid, Courtois já entrou em campo em 130 partidas e conquistou um título do Campeonato Espanhol, um Mundial e Clube e uma Supertaça da Espanha.

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