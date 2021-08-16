Real Madrid renova contrato com Courtois até 2026

O Real Madrid anunciou a renovaçao de contrato com o goleiro Courtois até 2026 nesta segunda-feira. O belga chegou no clube merengue em 2018 após se destacar com a camisa do Chelsea e é uma das principais peças do elenco do técnico Carlo Ancelotti.- Prolongar minha relação com o Real Madrid até 2026 é uma honra. Esta renovação é uma recompensa pelos meus esforços nos últimos anos. E me encoraja a trabalhar mais duro e dar tudo por este clube nos próximos cinco anos.