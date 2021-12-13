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Real Madrid reclama de segundo sorteio na Champions: 'Lamentável, surpreendente e difícil de entender'

Clube espanhol se sentiu prejudicado com novo emparelhamento da Uefa e questionou decisão da entidade. Merengues enfrentariam o Benfica, mas agora jogarão com o PSG...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 15:46

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 15:46

Horas depois do polêmico sorteio das oitavas de final da Champions League, que precisou ser cancelado e feito mais uma vez nesta segunda-feira, o Real Madrid se manifestou. Através do ex-jogador Emilio Butragueño, atual diretor de Relações Institucionais do clube, os Blancos reclamaram da decisão da Uefa.- Foi surpreendente, lamentável e muito difícil de entender. Levando em consideração os milhões de torcedores que esperavam pelo sorteio, além de todo o mundo do esporte - disse Butragueño em declarações aos canais oficiais do Real Madrid.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
No primeiro sorteio, o Real Madrid apareceu como adversário do Benfica. No entanto, por conta de erros das pessoas que conduziam o evento, a cerimônia foi feita mais uma vez. Acontece que a confusão se deu depois do duelo entre espanhóis e portugueses já estar confirmado, o que faz os Merengues serem "prejudicados", na visão do clube. O novo rival será o Paris Saint-Germain.
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- Encaramos com toda a ilusão, cientes do que esta competição significa para este clube e para os nossos torcedores. Também ciente da dificuldade do rival e da qualidade dos jogadores que possui, mas com a confiança de que a equipe fará dois grandes jogos. Esperamos estar no sorteio das quartas de final - finalizou.
Crédito: FlorentinoPérezdeuvozaEmilioButragueño(dir.,quereclamoudaUefa(Foto:AntonioVillalba/RealMadrid)

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