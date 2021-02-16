Real Madrid quer zagueiro português para substituir Sergio Ramos

Com a provável saída de Sergio Ramos ao final da temporada, o Real Madrid está atento ao mercado em busca de reforços. Segundo o “As”, os olheiros do clube estão com informações positivas a respeito de David Carmo, defensor do Braga de apenas 21 anos, e o português pode ser um dos novos reforços merengues.O atleta esteve próximo de ir para o Liverpool na última janela de janeiro, mas o negócio não foi fechado por falta de acordo econômico. Os ingleses queriam fechar a operação por 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) pelo empréstimo com 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) pela opção de compra, mas o Braga pediu 25 milhões (R$ 163 milhões). Os portugueses já haviam recusado uma oferta da Roma.