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futebol

Real Madrid quer zagueiro português para substituir Sergio Ramos

David Carmo entra na mira do clube merengue, mas esteve próximo de jogar pelo Liverpool e pela Roma. Atleta do Braga pode custar cerca de R$ 163 milhões para se transferir...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 11:56

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 11:56

Crédito: Carmo está na mira do Real Madrid para a próxima temporada (AFP
Com a provável saída de Sergio Ramos ao final da temporada, o Real Madrid está atento ao mercado em busca de reforços. Segundo o “As”, os olheiros do clube estão com informações positivas a respeito de David Carmo, defensor do Braga de apenas 21 anos, e o português pode ser um dos novos reforços merengues.O atleta esteve próximo de ir para o Liverpool na última janela de janeiro, mas o negócio não foi fechado por falta de acordo econômico. Os ingleses queriam fechar a operação por 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) pelo empréstimo com 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) pela opção de compra, mas o Braga pediu 25 milhões (R$ 163 milhões). Os portugueses já haviam recusado uma oferta da Roma.
> Veja a tabela da La Liga
Carmo possui contrato até 2025 e tem uma cláusula de rescisão contratual de 40 milhões de euros (R$ 260 milhões). Recentemente, o zagueiro fraturou o pé direito, foi operado e ficará cerca de três meses fora de atividade, o que não incomoda o Real Madrid, uma vez que o defensor estaria recuperado para a próxima época.

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