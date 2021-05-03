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futebol

Real Madrid perde zagueiro para jogo contra o Chelsea na Champions

Varane se contundiu no duelo contra o Osasuna, no último final de semana, e também não deve estar apto para o confronto contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 09:23

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 09:23
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid não poderá contar com o zagueiro Raphael Varane para a segunda partida contra o Chelsea na semifinal da Champions League. O defensor sofreu uma lesão no músculo abdutor direito no jogo contra o Osasuna, no último final de semana, e deve ficar fora de ação por 10 dias.O francês também não deve poder entrar em campo diante do Sevilla, no próximo domingo, em duelo decisivo do Campeonato Espanhol. A presença de Varane também não é garantida para o jogo contra o Granada, também pela La Liga, no próximo dia 13.
> Veja a tabela da Champions League
Apesar da ausência do zagueiro, Zidane espera poder contar com a participação de Sergio Ramos já no confronto desta quarta-feira diante dos ingleses. Além do espanhol, o treinador também tem Militão vivendo ótima fase a disposição.

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