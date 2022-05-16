Real Madrid lança novo uniforme para a temporada 2022/2023

O Real Madrid divulgou nesta segunda-feira imagens de seu novo uniforme para a temporada 2022/2023. O novo modelo representa a história do clube e é inspirado em ‘momentos inesquecíveis’.+ Liverpool entra em cena por Mbappé e pode atravessar negociações com Real Madrid e PSG

A nova camisa tem um design clássico com toques modernos, em que à tradicional cor branca se junta o roxo nos detalhes da gola e nas três riscas da adidas nos ombros.

Além disso, o tributo e a lenda do clube também estão presentes no interior da gola abotoada com um logotipo que comemora os 120 anos do Real Madrid. Outro detalhe é o símbolo em branco por toda a camisola.

Vale destacar que a campanha de divulgação do Real Madrid contou com presenças ilustres. Entre elas, os ídolos Roberto Carlos, Raúl e Casillas, o filho do lateral Marcelo, e jogadores do elenco como Benzema e Alaba.