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futebol

Real Madrid lança novo uniforme para a temporada 2022/2023

Filho de Marcelo e ídolos do clube como Roberto Carlos, Raúl e Casillas se juntam a jogadores do elenco para divulgarem a nova camisa
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Publicado em 16 de Maio de 2022 às 09:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2022 às 09:16
O Real Madrid divulgou nesta segunda-feira imagens de seu novo uniforme para a temporada 2022/2023. O novo modelo representa a história do clube e é inspirado em ‘momentos inesquecíveis’.+ Liverpool entra em cena por Mbappé e pode atravessar negociações com Real Madrid e PSG
A nova camisa tem um design clássico com toques modernos, em que à tradicional cor branca se junta o roxo nos detalhes da gola e nas três riscas da adidas nos ombros.
Além disso, o tributo e a lenda do clube também estão presentes no interior da gola abotoada com um logotipo que comemora os 120 anos do Real Madrid. Outro detalhe é o símbolo em branco por toda a camisola.
Vale destacar que a campanha de divulgação do Real Madrid contou com presenças ilustres. Entre elas, os ídolos Roberto Carlos, Raúl e Casillas, o filho do lateral Marcelo, e jogadores do elenco como Benzema e Alaba.
Crédito: NovouniformedoRealMadridpara2022/2023(Foto:Divulgação/RealMadrid

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