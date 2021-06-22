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futebol

Real Madrid faz proposta por Haaland, diz jornal

Clube merengue não alcança pedido inicial da equipe alemã, mas valor supera o preço da multa rescisória que o atacante terá a partir de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 11:36

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:36

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
O Real Madrid fez uma primeira proposta pela contratação de Haaland para a próxima temporada, segundo o "La Reppublica". O clube merengue ofereceu 110 milhões de euros (R$ 659 milhões), enquanto o Dortmund quer cerca de 150 milhões de euros (R$ 899,5 milhões).Embora as conversas pareçam embrionárias, as informações indicam que um acordo poderia ser fechado caso os espanhóis aceitem pagar 130 milhões de euros (R$ 779 milhões). De acordo com a publicação italiana, os merengues prometeram um grande reforço ao técnico Carlo Ancelotti.
> Veja a tabela da Eurocopa
A prioridade do Real Madrid é a contratação de Kylian Mbappé, que ainda tem um ano de contrato com o Paris Saint-Germain. Embora não queira renovar, o clube francês não dá indícios de que irá liberar o atacante nesta janela de transferências.
Haaland é outro nome que circula nos arredores do Santiago Bernabéu. O norueguês tem contrato com o Dortmund até 2024, mas a partir de 2022 poderá sair caso alguma equipe pague uma multa estipulada em 75 milhões de euros (R$ 449 milhões) para os aurinegros.

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