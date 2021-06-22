Real Madrid faz proposta por Haaland, diz jornal

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

O Real Madrid fez uma primeira proposta pela contratação de Haaland para a próxima temporada, segundo o "La Reppublica". O clube merengue ofereceu 110 milhões de euros (R$ 659 milhões), enquanto o Dortmund quer cerca de 150 milhões de euros (R$ 899,5 milhões).Embora as conversas pareçam embrionárias, as informações indicam que um acordo poderia ser fechado caso os espanhóis aceitem pagar 130 milhões de euros (R$ 779 milhões). De acordo com a publicação italiana, os merengues prometeram um grande reforço ao técnico Carlo Ancelotti.

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A prioridade do Real Madrid é a contratação de Kylian Mbappé, que ainda tem um ano de contrato com o Paris Saint-Germain. Embora não queira renovar, o clube francês não dá indícios de que irá liberar o atacante nesta janela de transferências.