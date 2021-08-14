Real Madrid estreia em LaLiga com gol de Vinicius Junior e vence o Alavés

Neste sábado, o Real Madrid venceu o Alavés no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, por 4 a 1. A partida, válida pela primeira rodada de LaLiga, viu os merengues marcarem com Benzema (duas vezes), Nacho e Vini Jr, enquanto a equipe da casa descontou com Joselu.
ABRIU O PLACARApós um primeiro tempo sem gols, a emoção chegou em campo apenas na segunda etapa. Já aos três minutos, Eden Hazard contribuiu com uma assistência para Karim Benzema abrir o placar para o Real Madrid fora de sua casa.
AMPLIOULogo após marcar o primeiro gol, o Real Madrid foi ao ataque novamente e, aos onze minutos, Luka Modric deu a assistência para o gol de Nacho. Pouco depois, aos dezessete minutos, Benzema marcou mais um gol para os merengues.DESCONTOUMesmo com a vantagem no placar, o Real Madrid concedeu um ataque ao Alavés, e o goleiro Thibaut Courtois cometeu um pênalti e recebeu o cartão amarelo. Na cobrança, o atacante Joselu converteu, diminuindo para a equipe da casa.
MALVADEZANo último lance da partida deste sábado, o gol brasileiro finalmente saiu após mais de 90 minutos. Quando o relógio chegou aos 47' da segunda etapa, David Alaba achou uma assistência para Vinicius Junior, que entrou na parte final do jogo, marcar o seu.
SEQUÊNCIAO Alavés enfrenta o Mallorca às 12h (de Brasília) do próximo sábado. O Real Madrid, por sua vez, entra em campo às 17h (de Brasília) do próximo domingo contra o Levante.