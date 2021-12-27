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futebol

Real Madrid está interessado na contratação de meia do Ajax

Clube merengue está interessado na contratação de Gravenberch e está disposto a abrir mão de Pogba pensando na próxima temporada...

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 14:15
O Real Madrid está interessado na contratação de Gravenberch, meia do Ajax, segundo o jornalista Rudy Galetti. O clube merengue não está disposto a lutar pela contratação de Paul Pogba na próxima temporada, pois está pensando em rejuvenescer o elenco.Apesar do interesse merengue, o meio-campista possui contrato com a equipe holandesa até 2023. No entanto, a janela de transferências do verão europeu será a última oportunidade do Ajax ganhar um bom dinheiro em cima do jovem de 19 anos caso ele opte por não renovar seu vínculo.
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Na atual temporada, o Real Madrid atuou no mercado em busca da contratação de Eduardo Camavinga. O clube de Carlo Ancelotti busca a contratação de jovens talentos que possam vir a substituir Luka Modric, que tem 36 anos, e Toni Kroos, que completa 32 anos na próxima semana.
Desde a última temporada, Gravenberch vem ganhando uma importância cada vez maior no Ajax. Na atual temporada, o camisa oito participou de 25 jogos, anotou um gol e contribuiu com três assistências. Além disso, o atleta já é convocado para a Holanda.
Crédito: GravenberchestánamiradoRealMadrid(KenzoTribouillard/AFP

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