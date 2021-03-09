Real Madrid está impaciente com Sergio Ramos por conta de renovação

O Real Madrid está impaciente com a indecisão de Sergio Ramos sobre a renovação de seu contrato, segundo a imprensa espanhola. O clube merengue quer se planejar para a próxima temporada e está disposto a retirar qualquer proposta pelo capitão visando novas contratações para o técnico Zidane.A extensão do vínculo do zagueiro vem se arrastando nos últimos meses por conta da falta de acordo entre as partes. No entanto, a proposta que o defensor tem em mãos é para que permaneça no clube por mais um ano, sem nenhuma outra garantia. Os merengues estão adotando uma postura mais dura para que o líder do elenco se decida, seja para ficar seja para sair.