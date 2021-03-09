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futebol

Real Madrid está impaciente com Sergio Ramos por conta de renovação

Clube quer que zagueiro tome uma posição para definir sua postura no mercado de transferências. Defensor tem proposta de renovação contratual por uma temporada...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 10:45

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 10:45
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O Real Madrid está impaciente com a indecisão de Sergio Ramos sobre a renovação de seu contrato, segundo a imprensa espanhola. O clube merengue quer se planejar para a próxima temporada e está disposto a retirar qualquer proposta pelo capitão visando novas contratações para o técnico Zidane.A extensão do vínculo do zagueiro vem se arrastando nos últimos meses por conta da falta de acordo entre as partes. No entanto, a proposta que o defensor tem em mãos é para que permaneça no clube por mais um ano, sem nenhuma outra garantia. Os merengues estão adotando uma postura mais dura para que o líder do elenco se decida, seja para ficar seja para sair.
> Veja a tabela da La Liga
O Real Madrid tem algumas opções caso Sergio Ramos deixe o plantel. Alaba, que pode chegar sem custos, é o nome mais provável, mas a equipe também estuda nomes como os de Koundé, Pau Torres e Koulibaly. No entanto, qualquer movimentação está condicionada a renovação do espanhol.

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