Real Madrid entra na briga pela contratação de Szoboszlai

O meia atacante Szoboszlai não está com pressa para definir seu futuro e aguarda pelo contado do Real Madrid, segundo o jornal “As”. Apesar de diversos meios cogitarem uma mudança para o RB Leipzig em janeiro, o jovem húngaro de 20 anos pode optar pela permanência no RB Salzburg até o final da temporada, enquanto escuta ofertas.Apesar do interesse de grandes clubes europeus, como Milan e Arsenal, o atleta tem contrato com a equipe austríaca até 2022. A venda do atleta deve girar entre 25 milhões de euros a 30 milhões de euros (de R$ 162 milhões a R$ 194 milhões). O passe da joia é atrativo em meio a crise financeira dos times por conta da pandemia da Covid-19.