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futebol

Real Madrid entra na briga pela contratação de Szoboszlai

Jovem húngaro não tem pressa para definir o futuro apesar das recentes ligações de uma transferência para o RB Leipzig. Meia também é pretendido por Milan e Arsenal...
LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 14:32

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 14:32

Crédito: Szoboszlai é o principal destaque do RB Salzburg na temporada (Divulgação Twitter/Rb Salzburg
O meia atacante Szoboszlai não está com pressa para definir seu futuro e aguarda pelo contado do Real Madrid, segundo o jornal “As”. Apesar de diversos meios cogitarem uma mudança para o RB Leipzig em janeiro, o jovem húngaro de 20 anos pode optar pela permanência no RB Salzburg até o final da temporada, enquanto escuta ofertas.Apesar do interesse de grandes clubes europeus, como Milan e Arsenal, o atleta tem contrato com a equipe austríaca até 2022. A venda do atleta deve girar entre 25 milhões de euros a 30 milhões de euros (de R$ 162 milhões a R$ 194 milhões). O passe da joia é atrativo em meio a crise financeira dos times por conta da pandemia da Covid-19.
Apesar do RB Leipzig e do RB Salzburg pertencerem ao mesmo grupo não é sinônimo de que uma transferência do primo austríaco para o primo alemão seja mais fácil. Szoboszlai é um atleta em ascensão com três gols e nove assistências em 11 jogos na temporada e com grande potencial esportivo e midiático.

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