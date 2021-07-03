Real Madrid divulga novas imagens da reforma do Santiago Bernabéu; veja o vídeo

O Real Madrid divulgou novas imagens da obra de seu estádio, o Santiago Bernabéu. Fechado desde março de 2020 para uma grande reforma, a casa do clube merengue voltará a receber jogos da equipe espanhola ainda nesta temporada.
Publicado em 03 de Julho de 2021 às 14:47
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