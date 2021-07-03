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Real Madrid divulga novas imagens da reforma do Santiago Bernabéu; veja o vídeo

Confira como estão as obras do Santiago Bernabéu. As novas imagens, divulgadas em julho de 2021, mostram parte da instalação do novo teto do estádio.
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Publicado em 03 de Julho de 2021 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 14:47
O Real Madrid divulgou novas imagens da obra de seu estádio, o Santiago Bernabéu. Fechado desde março de 2020 para uma grande reforma, a casa do clube merengue voltará a receber jogos da equipe espanhola ainda nesta temporada.

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