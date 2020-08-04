Real Madrid deve emprestar atacante Brahim Díaz ao Real Betis

Com poucas oportunidades no elenco do Real Madrid, o atacante Brahim Díaz pode deixar o clube merengue por empréstimo na próxima temporada. Segundo informações do jornal "Mundo Deportivo", o jovem de 21 anos será cedido ao Real Betis, de Sevilla.O clube da capital espanhola pagou 15 milhões de libras (R$ 71 milhões à época) ao Manchester City no início de 2019 para contar com o atleta e não quer se desfazer definitivamente do jogador, a quem considera com futura estrela.
Brahim, aliás, é um velho conhecido do técnico chileno Manuel Pellegrini, novo comandante do Betis. Quando dirigiu o Manchester City, entre 2013 e 2016, o treinador foi o responsável por levar o atacante, até então no Málaga, para o clube da Terra da Rainha.