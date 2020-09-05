Real Madrid considera liberar Bale sem custos caso não consiga um clube interessado, diz site

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

O Real Madrid tenta se desfazer de Gareth Bale, mas a difícil situação está exigindo soluções criativas por parte dos espanhóis. De acordo com o jornal 'Sport', o Real pode até mesmo liberá-lo sem custos caso nenhum clube faça proposta pelo galês.No entanto, para isso acontecer, Bale teria que abrir mão do último de seus dois anos de contrato no clube espanhol - o vínculo vai até junho de 2022.

Os vencimentos de Bale são considerados altíssimos para o clube, especialmente com a queda de produção nos últimos tempos e a aparente indiferença ao banco de reservas.