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futebol

Real Madrid confirma mais cinco casos de Covid-19 no clube

Após os testes positivos de Marcelo e Modric, quatro jogadores e um membro da comissão técnica também são afetados por conta do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 12:46

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 12:46

O Real Madrid confirmou que Rodrygo, Asensio, Bale, Lunin e Davide Ancelotti testaram positivo para Covid-19. Com isso, os quatro jogadores e o assistente técnico do comandante merengue se juntam a Marcelo e Modric, que haviam contraído o coronavírus na última quarta-feira.Com isso, Carlo Ancelotti começa a ter dores de cabeça para pensar na montagem do elenco que irá encarar o Cadiz, neste domingo. Benzema e Vinícius Júnior podem ganhar a companhia de Hazard ou Jovic caso o comandante italiano opte por manter a formação com três atacantes.
> Veja a tabela da La Liga
No meio de campo, Fede Valverde e Camavinga disputam a vaga deixada por Modric. O Real Madrid deve passar por mais uma bateria de testes até a partida deste final de semana com o objetivo de diagnosticar se há outro membro do plantel com a Covid-19.
Além do jogo contra o Cadiz, os merengues também possuem um encontro diante do Athletic Bilbao, pelo último jogo da equipe no ano. A partida está marcada para o próximo dia 22 e todos os atletas que testaram positivo para o coronavírus são dúvidas para este confronto pela La Liga.
Crédito: ObrasileiroRodrygoestáentreoscontaminadosporCovid-19(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

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