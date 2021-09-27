Real Madrid busca contratação de lateral direito do Sporting

O Real Madrid deve buscar a contratação de Pedro Porro, lateral direito do Sporting, na próxima temporada, segundo o portal "O Jogo". Na última janela de transferências, o clube merengue já fez uma consulta junto aos Leões para tentar entender a situação do ala.A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti está com problemas no setor. Embora tenha renovado o contrato de Carvajal até 2025, o Real Madrid começa a desconfiar da condição física do atleta. Na última temporada, o jogador participou apenas de 15 jogos e voltou a sentir dores musculares este ano.
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No entanto, a situação de Pedro Porro segue indefinida. O jovem de 22 anos pertence ao Manchester City e está cedido ao Sporting, que tem a intenção de exercer a opção de compra fixada em cerca de oito milhões de euros (R$ 50 milhões) a partir de 2022.
Em sua primeira temporada com os Leões, o lateral direito participou de 37 partidas. Na atual campanha, Porro já entrou em sete duelos, anotou dois gols e contribuiu com uma assistência.