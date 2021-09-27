Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid busca contratação de lateral direito do Sporting

Pedro Porro é um dos principais nomes do elenco comandado por Rúben Amorim, está cedido pelo Manchester City, mas é alvo do Real Madrid para a próxima temporada...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 12:54
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O Real Madrid deve buscar a contratação de Pedro Porro, lateral direito do Sporting, na próxima temporada, segundo o portal "O Jogo". Na última janela de transferências, o clube merengue já fez uma consulta junto aos Leões para tentar entender a situação do ala.A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti está com problemas no setor. Embora tenha renovado o contrato de Carvajal até 2025, o Real Madrid começa a desconfiar da condição física do atleta. Na última temporada, o jogador participou apenas de 15 jogos e voltou a sentir dores musculares este ano.
> Veja a tabela da Champions League
No entanto, a situação de Pedro Porro segue indefinida. O jovem de 22 anos pertence ao Manchester City e está cedido ao Sporting, que tem a intenção de exercer a opção de compra fixada em cerca de oito milhões de euros (R$ 50 milhões) a partir de 2022.
Em sua primeira temporada com os Leões, o lateral direito participou de 37 partidas. Na atual campanha, Porro já entrou em sete duelos, anotou dois gols e contribuiu com uma assistência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados