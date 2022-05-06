Real Betis x Barcelona: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Neste sábado, o Barcelona visita o Real Betis pela 35ª rodada da La Liga. Se vencer, a equipe blaugrana confirma a vaga na Champions League na próxima temporada, enquanto o Betis ainda luta pela classificação. O confronto, no Benito Villamarin, está marcado para às 16h.FALA, XAVI!- Espero um rival com muita confiança. Ele está comemorando, os torcedores vão levá-lo nas alas. Temos que dar os parabéns ao Bétis e Pellegrini. A temporada é histórica. Eles têm boas pessoas. Queremos vingança - disse o técnico sobre o duelo com o Betis.
COMO CHEGAM AS EQUIPESApós ser campeão da Copa do Rei, o Betis ficou apenas no 0 a 0 com o Getafe na última rodada. Enquanto o Barcelona bateu o Mallorca por 2 a 1 no Camp Nou.FICHA TÉCNICAReal Betis x Barcelona
Data e horário: 07/05/2022, às 16hLocal: Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)Claudio Bravo; Bellerín, Pezzella, Bartra e Álex Moreno, Rodríguez e William Carvalho; Canales, Fekir, e Juanmi; Borja Iglesias.
Desfalques: Martín Montoya (lesionado)
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dani Alves, Araújo, Eric García e Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong e Gavi; Ferran Torres, Aubameyang e Dembélé.
Desfalques: Dest, Pedri, Nico e Sergi Roberto (lesionados)