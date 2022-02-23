Reação da vacina contra a Covid-19 ataca Corinthians, que tem diversas baixas em treinamento

Há muito tempo não se via um treino do Corinthians com tão poucos jogadores em campo. Na manhã desta quarta-feira (23), a atividade corintiana no CT Joaquim Grava, teve somente 12 atletas, sendo um deles emprestado do time sub-17. As baixas se deram por uma reação coletiva dos atletas vacinados com a tercerica dose da vacina contra a Covid-19. No total, 18 atletas foram preservados por conta da reação, são eles: os goleiros Guilherme Castellani, Ivan e Matheus Donelli; os laterais Fagner, Fábio Santos e João Pedro; os zagueiros João Victor e Raul Gustavo; os meias Adson, Du Queiroz, Giuliano, Luan, Renato Augusto, Roni; e os atacantes Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito, Jonathan Cafú e Róger Guedes.

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Segundo informações levantadas pela reportagem alguns desses atletas tiveram febre, calafrios e sintomas gripais, o que levou o Departamento de Futebol do clube optar por preservá-los do treino de hoje. Eles serão observados nos próximos dias para a retomada dos trabalhos.

Com isso, participaram do trabalho desta manhã somente os goleiros Carlos Miguel e Cássio; os laterais Bruno Melo e Lucas Piton; os zagueiros Gil, Danilo Avelar e Robson Bambu; os meias Cantillo, Gabriel Pereira, Paulinho e Willian. O goleiro Felipe Longo, do time sub-17, preencheu a atividade.

O trabalho foi rápido, com o grupo dividido entre atletas de ataque e defesa para atividades específicas. Enquanto os defensores trabalharam situações de bolas aereas, o foco dos jogadores eo meio-campo para frente foram as finalizações.

O meia Xavier e o atacante Jô seguiram fora, entregues ao Departamento Médico. O volante trata uma lesão muscular na região posterior da coxa-esquerda, sofrida durante o empate corintiano por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, no último sábado (19), já o centroavante se recupera de dores no joelho esquerdo.

O elenco corintiano volta a campo na manhã desta quinta-feira (23). O próximo comporimisso do time será neste domingo (27), às 11h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão.