RB Leipzig x Borussia Dortmund: prováveis times, desfalques e onde assistir

Em duelo da partida de cima da tabela, RB Leipzig e Borussia Dortmund vão se enfrentar neste sábado, às 14h30 (de Brasília), na Red Bull Arena. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Alemão.
Atual vice-líder com 31 pontos, o RB Leipzig precisa da vitória para seguir na cola do Bayern de Munique, que tem 33 pontos e enfrenta o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira. A equipe comandada por Julian Nagelsmann tem apenas uma derrota nesta edição da Bundesliga e soma três vitórias nas últimas quatro rodadas. Para a partida, o técnico terá uma série de desfalques, incluindo o recém-contratado meia húngaro Szoboszlai.
O Borussia Dortmund, por sua vez, tem uma campanha irregular no Alemão e trocou de técnico recentemente. Após a demissão de Lucien Favre, o assistente Edin Terzic assumiu o comando da equipe e soma duas vitórias e uma derrota na competição. O clube aurinegro está atualmente na quarta posição com 25 pontos e precisa de um triunfo para se aproximar dos líderes.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 09/01/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)Onde assistir: One Football
RB LEIPZIG (Técnico: Julian Nagelsmann)Gulacsi; Orban, Upamecano e Halstenberg; Adams, Sabitzer, Kampl e Angelino; Haidara, Forsberg e Olmo.
Desfalques: Henrichs, Kluivert, Konaté, Laimer, Nkunku, Szoboszlai.
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Bürki; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Witsel, Delaney, Sancho, Reus e Reyna; Haaland.
Desfalques: Hazard e Schmelzer.