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RB Bragantino x Fluminense: prováveis escalações, onde assistir, desfalques e palpites

Depois de se enfrentarem duas vezes pela Copa do Brasil, as equipes medem forças em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 18:34

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 18:34

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Na noite deste domingo, Red Bull Bragantino e Fluminense se enfrentarão novamente, mas, desta vez, a partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 20h30. Até aqui, as duas equipes tem quatro pontos conquistados na competição e ainda não perderam.
> Relembre momentos marcantes de Fred pelo Fluminense Pela Copa do Brasil, os resultados mostraram equilíbrio: na ida, o Fluminense levou a melhor por 2 a 0; na volta, o Red Bull Bragantino venceu por 2 a 1. No agregado, o Tricolor Carioca garantiu a bolada de R$ 2,7 milhões para seus cofres além, é claro, da vaga nas oitavas de fina da competição.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Embora esta seja a terceira rodada da competição, Red Bull Bragantino e Fluminense já fazem um "jogo de seis pontos". Empatados em números de pontos, o time paulista ocupa o quinto lugar, enquanto o tricolor carioca está na sexta colocação. Dessa forma, o jogo deste domingo é uma chance para ambas as equipes dispararem na competição e, também, impedir que um rival direto pontue na rodada.
Para este duelo, contudo, Roger Machado e comissão técnica devem poupar alguns titulares por conta do desgaste físico da maratona de jogos decisivos. Dessa forma, Luccas Claro, Martinelli, Gabriel Teixeira e Fred sequer viajaram para Bragança Paulista. As informações são do site ge. FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO x FLUMINENSE
Data/Hora: 13/06/2021, às 20h30Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
> Veja a tabela do Brasileirão
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan (Fabrício Bruno) e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.
Desfalques: Gabriel Novaes (lesão na coxa), Bruno Tubarão (recupera de cirurgia no tornozelo), Raul e Vitinho (transição), Alerrando (Covid-19), Rafael Luiz (lesão na coxa direita) e Weverton (lesão no adutor da coxa direita)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Egídio; Wellington, Yago Felipe e Ganso (Nenê); Caio Paulista, Luiz Henrique e Abel Hernández.
Desfalques: Hudson (lesão ligamentar) e John Kennedy (recondicionamento físico)Pendurado: Yago FelipeSuspensos: Ninguém
Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas que votaram acreditam na vitória do Fluminense, 40% apostaram no triunfo do Red Bull Bragantino e apenas 10% estão confiantes no empate.

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