Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Líder do Campeonato Espanhol com 57 pontos (seis de vantagem em relação ao Sevilla, 2º colocado), o Real Madrid volta a campo neste sábado para encarar o Rayo Vallecano, em Vallecas, subúrbio de Madrid. O L! transmite a partida ao vivo em tempo real, a partir das 14h30. Se, em âmbito doméstico, o foco do Real é no título espanhol, o Rayo joga suas fichas na Copa do Rei, onde enfrenta o Bétis no jogo da volta da semifinal na quarta-feira - foi derrotado na ida em casa por 2 a 1. RAYO VALLECANODepois de retornar à primeira divisão espanhola, a equipe de Vallecas começou a temporada surpreendendo, chegando a alcançar o G4 da competição. No entanto, apesar de estar no meio da tabela, em 11º, com 31 pontos, a forma recente do Rayo não tem sido boa: nos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu quatro. Destaque do time, Falcao Garcia não deve ser titular para a partida.
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REAL MADRID Apesar de ter aumentado a distância na liderança na última rodada, aproveitando-se do tropeço do Sevilla e tendo feito o dever de casa vencendo o Alavés, o Real Madrid passa por seu momento mais crítico na temporada. No mês de fevereiro, a equipe foi eliminada na Copa do Rei para o Athletic Bilbao e saiu derrotada no jogo de ida das oitavas de final da Champions League para o PSG.
Para o duelo contra o Rayo, o técnico Carlo Ancelotti não contará com a presença do zagueiro David Alaba, com dores musculares. Gareth Bale também não estará à disposição do italiano, que mandará a campo o que tem de melhor em busca dos três pontos. >Tite conta que seu ciclo na Seleção se encerrará ao fim da Copa de 2022
FICHA TÉCNICAData e hora: Sábado, 26 de fevereiro de 2022Local: Estadio de Vallecas, Madrid, EspanhaÁrbitro: Isidro Diaz de Mera EscuderosOnde assistir: ESPN e Star +
RAYO VALLECANO (Técnico: Andoni Iraola)Luca Zidane, Catena, Saveljich, Balilu, Valentín, Trejo, Comesaña, Guardiola, Garcia, Palasón
Desfalques: MerquelanzREAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinícius Jr. e Benzema