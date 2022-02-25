Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Líder do Campeonato Espanhol com 57 pontos (seis de vantagem em relação ao Sevilla, 2º colocado), o Real Madrid volta a campo neste sábado para encarar o Rayo Vallecano, em Vallecas, subúrbio de Madrid. O L! transmite a partida ao vivo em tempo real, a partir das 14h30. Se, em âmbito doméstico, o foco do Real é no título espanhol, o Rayo joga suas fichas na Copa do Rei, onde enfrenta o Bétis no jogo da volta da semifinal na quarta-feira - foi derrotado na ida em casa por 2 a 1. RAYO VALLECANODepois de retornar à primeira divisão espanhola, a equipe de Vallecas começou a temporada surpreendendo, chegando a alcançar o G4 da competição. No entanto, apesar de estar no meio da tabela, em 11º, com 31 pontos, a forma recente do Rayo não tem sido boa: nos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu quatro. Destaque do time, Falcao Garcia não deve ser titular para a partida.