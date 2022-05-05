  • Rayan brilha, Vasco goleia o Internacional e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil Sub-17
Com gols de GB, Paulinho e dois de Rayan, cariocas dominam adversário no jogo de ida da competição nacional, em São Januário. Duelo de volta será na segunda, dia 9, em Alvorada...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 17:45

O Vasco dominou a partida e bateu o Internacional por 2 a 0, em São Januário, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17. Rayan (2), Paulinho e GB marcaram os gols do triunfo dos Meninos da Colina. O jogo de volta acontece dia 9, segunda, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Fluminense e Goiás.BRILHA A ESTRELA DE RAYANSob forte calor na Colina Histórica, o Vasco começou propondo o jogo na busca pelo resultado. Na primeira chegada dos cariocas, Rayan cruzou para a área, mas João Dalla Corte cabeceou fraco nas mãos de Diego. Em seguida, Matheus arrancou e tocou para Rayan, que girou sobre o defensor e abriu o placar para o Vasco.
Na melhor chance do Colorado na partida, Carlos Eduardo cobrou falta com categoria, no ângulo, mas Lecce fez grande defesa. O Cruz-Maltino revidou poucos minutos depois com Estrela, também de falta, mas Diego estava atento e espalmou para escanteio.
VAMOS VIBRAR MEU POVÃOEm outra boa chegada dos cariocas, Carlos Eduardo salvou o Colorado duas vezes e tirar duas finalizações em cima da linha. camisa 10 cruz-maltino também recebeu outra bola na direita e finalizou no canto, mas o paredão gaúcho evitou o segundo gol.
SÓ EMPURROU PARA A REDENo fim do primeiro tempo, o Vasco fez valer o amplo domínio e conseguiu ampliar o placar. Estrela fez ótima jogada pela esquerda e teve apenas o trabalho de rolar a bola para JP. Contudo, antes da chegada do volante Rayan finalizou com categoria, sem chance para o goleiro Diego.
Na volta do intervalo, o Internacional melhorou na partida e por pouco não diminuiu com um belo chute de fora da área e Vinícius Côrtes, que obrigou o goleiro Lecce a fazer grande defesa. Mas foi o Vasco que marcou, quando Rayan tentou finalizar e depois do corte do defensor cruzou rasteiro para Paulinho ampliar.
VIROU GOLEADA NA COLINAQuando o Internacional tentava reagir, o Vasco sobrava em campo e com intensidade recuperou a bola na saída de bola do adversário. Estrela dominou e rolou para GB bater cruzado e transformar o domínio em goleada. No fim, Kauan Kelvin dominou, a bola quica e encobre o adversário, mas a finalização toca na trave e não entra.
FICHA TÉCNICAVASCO 4X0 INTERNACIONAL
Data e horário: 05/05/2022, 15h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)Assistentes: Guilherme Vogas Tavares (RJ) e Jéssica Marciely Laurentino Brasil Guimarães (RJ)Cartões Amarelos: Mateus e Luiz Felipe (VAS) / Marcelo e João Dall Corte (INT)Cartões Vermelhos: João Dalla Corte (INT)
Gols: Rayan (9'/1T) (1-0) / Rayan (44'/1T) (2-0) / Paulinho (13'/2T) (3-0) GB (14'/2T) (4-0)
VASCO (Técnico: Gustavo Almeida)Lecce, Paulinho (Gabriel Sá 42'/2T), Luiz Felipe, Lyncon, Leandrinho (Pablo 29'/2T); Matheus (Kevin Taylor 17'/2T), JP (Juan 42'/2T), Estrela; André (Kaua Kelvin 29'/2T), Rayan e GB (Gustavinho 29'/2T).
INTERNACIONAL (Técnico: André Rosa)Diego, Nicolas, Rizzardi (Rodrigo Silva - intervalo), Marcelo, João Dalla Corte, Carlos Eduardo; Rafael Lendecker (Kauan Bruno 16'/2T), Lucas Farias (Alexandre 26'/2T), Wendel (Rodriguinho 16'/2T) e Vinícius Côrtes; Allex e Luiz Dalla Corte (Ricardo Mathias - intervalo).
Crédito: VascoabriuvantagemnasoitavasdaCopadoBrasilsub-17aogolearoInter,emSãoJanuário(MatheusLima/Vasco

