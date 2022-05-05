Rayan brilha, Vasco goleia o Internacional e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil Sub-17

O Vasco dominou a partida e bateu o Internacional por 2 a 0, em São Januário, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17. Rayan (2), Paulinho e GB marcaram os gols do triunfo dos Meninos da Colina. O jogo de volta acontece dia 9, segunda, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Fluminense e Goiás.BRILHA A ESTRELA DE RAYANSob forte calor na Colina Histórica, o Vasco começou propondo o jogo na busca pelo resultado. Na primeira chegada dos cariocas, Rayan cruzou para a área, mas João Dalla Corte cabeceou fraco nas mãos de Diego. Em seguida, Matheus arrancou e tocou para Rayan, que girou sobre o defensor e abriu o placar para o Vasco.
Na melhor chance do Colorado na partida, Carlos Eduardo cobrou falta com categoria, no ângulo, mas Lecce fez grande defesa. O Cruz-Maltino revidou poucos minutos depois com Estrela, também de falta, mas Diego estava atento e espalmou para escanteio.
VAMOS VIBRAR MEU POVÃOEm outra boa chegada dos cariocas, Carlos Eduardo salvou o Colorado duas vezes e tirar duas finalizações em cima da linha. camisa 10 cruz-maltino também recebeu outra bola na direita e finalizou no canto, mas o paredão gaúcho evitou o segundo gol.
SÓ EMPURROU PARA A REDENo fim do primeiro tempo, o Vasco fez valer o amplo domínio e conseguiu ampliar o placar. Estrela fez ótima jogada pela esquerda e teve apenas o trabalho de rolar a bola para JP. Contudo, antes da chegada do volante Rayan finalizou com categoria, sem chance para o goleiro Diego.
Na volta do intervalo, o Internacional melhorou na partida e por pouco não diminuiu com um belo chute de fora da área e Vinícius Côrtes, que obrigou o goleiro Lecce a fazer grande defesa. Mas foi o Vasco que marcou, quando Rayan tentou finalizar e depois do corte do defensor cruzou rasteiro para Paulinho ampliar.
VIROU GOLEADA NA COLINAQuando o Internacional tentava reagir, o Vasco sobrava em campo e com intensidade recuperou a bola na saída de bola do adversário. Estrela dominou e rolou para GB bater cruzado e transformar o domínio em goleada. No fim, Kauan Kelvin dominou, a bola quica e encobre o adversário, mas a finalização toca na trave e não entra.
FICHA TÉCNICAVASCO 4X0 INTERNACIONAL
Data e horário: 05/05/2022, 15h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)Assistentes: Guilherme Vogas Tavares (RJ) e Jéssica Marciely Laurentino Brasil Guimarães (RJ)Cartões Amarelos: Mateus e Luiz Felipe (VAS) / Marcelo e João Dall Corte (INT)Cartões Vermelhos: João Dalla Corte (INT)
Gols: Rayan (9'/1T) (1-0) / Rayan (44'/1T) (2-0) / Paulinho (13'/2T) (3-0) GB (14'/2T) (4-0)
VASCO (Técnico: Gustavo Almeida)Lecce, Paulinho (Gabriel Sá 42'/2T), Luiz Felipe, Lyncon, Leandrinho (Pablo 29'/2T); Matheus (Kevin Taylor 17'/2T), JP (Juan 42'/2T), Estrela; André (Kaua Kelvin 29'/2T), Rayan e GB (Gustavinho 29'/2T).
INTERNACIONAL (Técnico: André Rosa)Diego, Nicolas, Rizzardi (Rodrigo Silva - intervalo), Marcelo, João Dalla Corte, Carlos Eduardo; Rafael Lendecker (Kauan Bruno 16'/2T), Lucas Farias (Alexandre 26'/2T), Wendel (Rodriguinho 16'/2T) e Vinícius Côrtes; Allex e Luiz Dalla Corte (Ricardo Mathias - intervalo).