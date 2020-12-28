Raul lamenta derrota do Bragantino diante do Palmeiras

Na noite deste domingo, o Bragantino amassou o Palmeiras no Allianz Parque, mas não conseguiu somar pontos. No fim, o Verdão venceu por 1 a 0 e impôs a segunda derrota consecutiva do Massa Bruta no Brasileirão.
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Na saída de campo, o volante Raul conversou com a imprensa e lamentou o revés na casa do adversário.‘A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, Palmeiras tem uma grande equipe. O que mudamos foi a atitude do primeiro para o segundo tempo. Tivemos mais coragem de jogar com a bola, estávamos marcando bem, mas tomamos gol na bobeira. É difícil sair atrás do placar contra uma equipe qualificada, mas temos que trabalhar mais forte ainda pra sequência. Temos que pontuar’, declarou ao Premiere.
Após 27 rodadas, o Bragantino encerra o ano de 2020 na 13ª colocação, com 31 pontos.