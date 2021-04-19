Raul comemora primeiros jogos como titular pelo Corinthians e revela inspiração por companheiro de clube

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Entre os jovens jogadores que tem conquistado espaço no Corinthians, está o zagueiro Raul. Promovido pelo técnico Vagner Mancini no fim da temporada passada, o defensor foi titular pela primeira vez na última terça-feira (13), na derrota do Timão por 2 a 1 contra a Ferroviária, em Araraquara, pelo Paulistão, repetindo a dose neste domingo (18), quando o Alvinegro venceu, em casa, o Ituano, por 2 a 0, também pelo Estadual.

O garoto classifica o momento como sonho realizado e se mostra grato pela oportunidade, aos 21 anos, dedicando o momento à irmã, que faleceu no ano passado, em um acidente automobilístico.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos– Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade que tem me dado, venho trabalhando muito forte e agradeço também ao professor Mancini que tem confiado no meu trabalho e dado essa chance de mostrar meu futebol. É algo que não tem explicação poder realizar um sonho que não é só meu, mas sim de toda minha família. Quem me acompanha sabe o quanto eu batalho, o quanto me empenho para dar o meu melhor e estar sempre bem. Fico muito feliz e é um sonho mais que realizado tanto para mim quanto para a minha irmã que infelizmente não está mais aqui conosco, mas por quem ainda faço de tudo. Sei que é só o começo e podem ter certeza de que vou dar meu melhor para as coisas acontecerem – disse a prata da casa via assessoria.

A oportunidade de conviver entre os profissionais corintianos desde janeiro faz com que o garoto esteja lado a lado com uma de suas grandes inspirações na profissão: Gil. Doze anos mais velho que o jovem companheiro de zaga, o camisa quatro tem a bagagem que Raul deseja chegar, com três títulos pelo Timão: um Paulista e uma Recopa Sul-Americana, em 2013, e um Brasileirão, em 2015, ainda na passagem do xerife pelo Timão.

– Venho trabalhando forte todos os dias, tenho como referência o Gil, que é um dos melhores zagueiros do país e um excelente profissional, grande pessoa e com quem tenho ótima convivência. Meu desempenho vai crescer ainda mais, pois trabalho muito para isso e com certeza o professor Mancini pode contar comigo e se a oportunidade chegar mais vezes vou dar meu máximo, meu melhor para ajudar o Corinthians que é o que realmente importa – afirmou Raul.