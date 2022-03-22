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futebol

Raphinha é alvo número um do Barcelona, diz jornal catalão

Atacante do Leeds e da Seleção Brasileira é agenciado por Deco e aprovado por Xavi...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 10:50

Publicado em 22 de Março de 2022 às 10:50

Raphinha, atacante do Leeds e da Seleção Brasileira, é alvo número um do Barcelona para a próxima temporada, segundo o "Sport". O jogador de 25 anos é agenciado por Deco, que atualmente também é um consultor do clube culé para captar jovens talentos na América do Sul.Além disso, o brasileiro possui a aprovação do técnico Xavi para chegar como reforço na Catalunha. O clube busca uma peça ofensiva que jogue nas extremidades do campo, uma vez que Ousmane Dembélé tem contrato até o fim da temporada e pode deixar a equipe.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar do contrato com o Leeds até 2024, a ideia de Raphinha e de Deco é por uma saída no fim da atual temporada. Além do Barcelona, clubes da Premier League, como o Chelsea e o Liverpool já demonstraram interesse pelo atleta, embora os Blues estejam proibidos de se movimentar na janela de transferências por sanções impostas pelo Reino Unido pelo fato de Roman Abramovich, suposto aliado de Putin, ser dono da entidade.
O camisa 10, com Covid-19, teve que ser cortado da última convocação da Seleção Brasileira, mas vem tendo um grande desempenho individual. Em 27 jogos disputados na Premier League, o jogador já anotou nove gols e contribuiu com três assistências.
Crédito: RaphinhaestánamiradoBarcelonaparaapróximatemporada(Foto:LeedsUnited/Divulgação

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