Raphael Veiga termina Brasileirão como segundo maior pontuador do Cartola

O meia do Palmeiras Rapahel Veiga foi o segundo jogador com a maior pontuação no Cartola, fantasy game do Brasileirão, nesta temporada. Com 185 pontos no total, o jogador ficou somente atrás de Hulk (245), do Atlético-MG, que foi artilheiro da competição.

O camisa 23 esteve em campo em 31 oportunidades pelo Alviverde na competição nacional, sendo 29 como titular, o que garantiu uma média de 5,9 pontos por partida. Para alcançar os números, o jogador marcou dez gols e deu quatro assistências, além de manter uma média de uma finalização no gol/jogo.Além de ficar em segundo no ranking do Cartola, Veiga foi premiado com a Bola de Prata, da ESPN, de melhor meia da competição ao lado de Nacho Fernández. O jogador foi o único do Verdão a receber a premiação, embora o zagueiro Gustavo Gómez também tenha sido indicado.