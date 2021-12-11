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futebol

Raphael Veiga termina Brasileirão como segundo maior pontuador do Cartola

Meia do Verdão ficou atrás de Hulk, artilheiro da competição, no ranking do fantasy game
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LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 08:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 08:00

O meia do Palmeiras Rapahel Veiga foi o segundo jogador com a maior pontuação no Cartola, fantasy game do Brasileirão, nesta temporada. Com 185 pontos no total, o jogador ficou somente atrás de Hulk (245), do Atlético-MG, que foi artilheiro da competição.
O camisa 23 esteve em campo em 31 oportunidades pelo Alviverde na competição nacional, sendo 29 como titular, o que garantiu uma média de 5,9 pontos por partida. Para alcançar os números, o jogador marcou dez gols e deu quatro assistências, além de manter uma média de uma finalização no gol/jogo.Além de ficar em segundo no ranking do Cartola, Veiga foi premiado com a Bola de Prata, da ESPN, de melhor meia da competição ao lado de Nacho Fernández. O jogador foi o único do Verdão a receber a premiação, embora o zagueiro Gustavo Gómez também tenha sido indicado.
O grande ano do meio-campista alviverde fez com que ele igualasse os números da última temporada, até então, a melhor de sua carreira. No total, foram 18 tentos e seis passes para gols em 52 jogos.
Crédito: (Foto:CesarGreco/Palmeiras

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