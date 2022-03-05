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  • Raphael Veiga minimiza favoritismo do Palmeiras na temporada: 'No campo a gente sabe que não é assim'
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Raphael Veiga minimiza favoritismo do Palmeiras na temporada: 'No campo a gente sabe que não é assim'

Destaque do Verdão, meia reconhece pequena superioridade ao lado de Flamengo e Atlético-MG, mas reitera que para justificar status é necessário vencer...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 16:26

Publicado em 05 de Março de 2022 às 16:26

Em excelente fase, o meia Raphael Veiga disse, em entrevista à TV Gazeta, que apesar de o Palmeiras ser colocado como um dos grandes favoritos aos títulos da temporada nacional ao lado de Flamengo e Atlético-MG, é necessário justificar esse status dentro de campo.- Hoje em dia, se for ver, você vai jogar contra qualquer equipe e sempre tem jogo difícil. Há times grandes sendo eliminados em campeonatos. Lógico que, hoje, a gente, Flamengo e Atlético-MG, pelos títulos que ganhamos nos últimos tempos, a imprensa fala que estamos um passo à frente. Mas sabemos que, no campo, não é assim que sempre funciona.
Segundo Veiga, a bagagem adquirida com as disputas internacionais recentes do Verdão credenciam a equipe para fazer um bom Campeonato Brasileiro nesta temporada.
- A gente tem que jogar para saber se vai realmente ganhar, não dá para ganhar o jogo antes. Nossa equipe está muito madura com tudo que temos vivido, com os jogos importantes. A gente tem tudo para fazer um bom Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: RaphaelVeiga(àesquerdafestejatítulodaRecopaaoladodeZéRafaeleScarpa(Foto:CesarGreco/Palmeiras)

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