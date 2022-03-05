Raphael Veiga minimiza favoritismo do Palmeiras na temporada: 'No campo a gente sabe que não é assim'

Em excelente fase, o meia Raphael Veiga disse, em entrevista à TV Gazeta, que apesar de o Palmeiras ser colocado como um dos grandes favoritos aos títulos da temporada nacional ao lado de Flamengo e Atlético-MG, é necessário justificar esse status dentro de campo.- Hoje em dia, se for ver, você vai jogar contra qualquer equipe e sempre tem jogo difícil. Há times grandes sendo eliminados em campeonatos. Lógico que, hoje, a gente, Flamengo e Atlético-MG, pelos títulos que ganhamos nos últimos tempos, a imprensa fala que estamos um passo à frente. Mas sabemos que, no campo, não é assim que sempre funciona.