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Raphael Veiga, do Palmeiras, detalha queda física após Covid-19: ‘Vomitei no intervalo contra o Inter’

Peça chave do elenco do Verdão na temporada, meia admitiu que a doença atrapalhou seu rendimento nos primeiros dias após a recuperação
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LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 16:30

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:30

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
Um dos principais nomes do Palmeiras na atual temporada, Raphael Veiga foi decisivo mais uma vez, com dois gols, e contribuiu para que a equipe goleasse o maior rival, o Corinthians, por 4 a 0 no Allianz Parque, na última segunda-feira (18), em jogo válido pelo Brasileirão 2020.
O meia concedeu entrevista ao 'Seleção SporTV' desta terça-feira (19) e deu um detalhado depoimento sobre sua infecção por Covid-19, relatando o período de isolamento e as consequências da contaminação em seu corpo.
– Foi uma soma de coisas para uma queda de rendimento. Juntou o meu corpo que não estava respondendo muito bem, e uma cobrança interna de querer ajudar, eu me cobrava muito de voltar a marcar gols. Mas parei, concentrei, e aí, quando estamos mais leves, as coisas acontecem naturalmente – disse Veiga.
>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Garoto decidiu no Santos: veja 20 jovens que estão brilhando no Brasileirão e seu valor de mercado
Com um surto de Covid em seu elenco, o Palmeiras teve mais de 25 profissionais infectados entre novembro e dezembro de 2020. O lateral-direito Mayke, recém-recuperado, foi o último a ser infectado.
Agora recuperado e de volta ao protagonismo, Veiga quer fazer história ao conquistar pelo menos mais dois importantes títulos com a camisa alviverde. Com três temporadas defendendo o Palmeiras, o meia tem 100 jogos e 25 gols marcados.

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