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Raphael Veiga diz que gostaria de jogar com a torcida do Palmeiras no Allianz Parque: 'A gente tem saudade'

Meia do Verdão admitiu que o fator torcida pesa em jogos decisivos, mas disse que vai respeitar decisão das autoridades...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 01:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 01:12
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras e Atlético-MG empataram sem gols na noite desta terça-feira (21), no Allianz Parque, e o meia Raphael Veiga falou sobre o fato do Alviverde ser o único mandante das semifinais a atuar sem público, ainda que sua arena tenha virado um verdadeiro caldeirão no duelo desta terça-feira.
+ ATUAÇÕES: Palmeiras não cria, e Rony é um dos piores em empate com o Atlético-MG pela Libertadores; veja as notas
- Se pudesse escolher, gostaria de ter torcida. Sei o quanto ajuda e a gente tem saudade. Mas tem coisas que não controlamos e não podemos gastar energia com isso. Temos que respeitar as autoridades. Sabemos que ajuda, mas quem resolve somos nós - afirmou o meia palmeirense.
Veja a tabela completa da LibertadoresAtlético-MG e Palmeiras voltam a se enfrentar, com a presença de torcedor, na próxima terça-feira (28) no Mineirão. No outro duelo, Flamengo e Barcelona-EQU, também se enfrentam com a presença de público tanto no Maracanã quanto no Equador.
Antes, o Verdão visita o Corinthians, no sábado (25), pelo Brasileirão.

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