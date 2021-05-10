Raphael Claus apita quartas de final do Paulistão entre Red Bull Bragantino e Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, nesta segunda-feira (10), o comando da arbitragem do jogo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, válido pelas quartas da final do Paulistão. Raphael Claus será o encarregado de chefiar o trio de arbitragem da partida e, na equipe de vídeo, Márcio Góis é quem dirige o VAR.

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Esta será a segunda vez que ele vai a campo para apitar um duelo entre essas equipes. No ano passado, ele apitou Palmeiras 1 a 0 Red Bull Bragantino no Allianz Parque em jogo da 27ª rodada do Brasileirão 2020.

O paulista de 41 anos é árbitro FIFA desde 2015 e está entre um dos indicados para a vaga de árbitro brasileiro na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Premiado como o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro de 2018, vencido pelo Palmeiras, Claus é considerado um dos nomes de maior confiança do quadro de arbitragem da CBF atualmente.Tradicional em jogos do Paulistão, o árbitro já esteve à frente de jogos do Alviverde em 26 oportunidades, incluindo algumas partidas do Brasileirão e um jogo do torneio amistoso “Copa Euramericana”, vencido pelo Verdão contra a Fiorentina em 2014. Ao todo, são 10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas em jogos do clube, garantindo um aproveitamento de cerca de 47% com Raphael Claus no apito.

A última partida do Palmeiras apitada pelo árbitro foi na derrota recente para a Inter de Limeira por 1 a 0 no Allianz Parque, no dia 29 de abril. Além disso, ele também esteve presente no Dérbi Paulista que terminou empatado, válido pela ida da final do Estadual da temporada passada.