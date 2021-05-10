Raphael Claus apita quartas de final do Paulistão entre Red Bull Bragantino e Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, nesta segunda-feira (10), o comando da arbitragem do jogo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, válido pelas quartas da final do Paulistão. Raphael Claus será o encarregado de chefiar o trio de arbitragem da partida e, na equipe de vídeo, Márcio Góis é quem dirige o VAR.
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Esta será a segunda vez que ele vai a campo para apitar um duelo entre essas equipes. No ano passado, ele apitou Palmeiras 1 a 0 Red Bull Bragantino no Allianz Parque em jogo da 27ª rodada do Brasileirão 2020.
O paulista de 41 anos é árbitro FIFA desde 2015 e está entre um dos indicados para a vaga de árbitro brasileiro na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Premiado como o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro de 2018, vencido pelo Palmeiras, Claus é considerado um dos nomes de maior confiança do quadro de arbitragem da CBF atualmente.Tradicional em jogos do Paulistão, o árbitro já esteve à frente de jogos do Alviverde em 26 oportunidades, incluindo algumas partidas do Brasileirão e um jogo do torneio amistoso “Copa Euramericana”, vencido pelo Verdão contra a Fiorentina em 2014. Ao todo, são 10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas em jogos do clube, garantindo um aproveitamento de cerca de 47% com Raphael Claus no apito.
A última partida do Palmeiras apitada pelo árbitro foi na derrota recente para a Inter de Limeira por 1 a 0 no Allianz Parque, no dia 29 de abril. Além disso, ele também esteve presente no Dérbi Paulista que terminou empatado, válido pela ida da final do Estadual da temporada passada.
Antes de enfrentar o Bragantino na sexta-feira (14), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, o Palmeiras vai ao Equador para pegar o Independiente del Valle pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.