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futebol

Ranking de engajamento digital revela destaque do Fluminense, e clube comemora: 'Marca histórica'

Fluminense ficou em segundo lugar no cruzamento entre o potencial de alcance de redes sociais com o interesse ativo no conteúdo do clube na internet...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 19:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 19:46
Crédito: Fluminense ficou apenas atrás do Flamengo (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O estudo "Índice de Performance de Comunicação Digital", feito pela empresa da área Cortex, mostrou que o Fluminense ficou em segundo lugar no cruzamento entre o potencial de alcance de redes sociais com o interesse ativo no conteúdo do clube na internet. O Tricolor fica atrás apenas do Flamengo, que lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo. > Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco O estudo, divulgado pelo site ge, leva em conta o alcance de seguidores nas principais redes sociais e o engajamento. Isso demonstra que não são apenas as torcias mais numerosas do país que apresentaram bons resultados.
- Tricolor, graças ao apoio e paixão de vocês, nossas redes sociais alcançaram uma marca histórica! Siga o Fluminense em Instagram, Twitter, Tiktok e Facebook, se inscreva na FluTV e nos ajude a continuar fazendo história - comemorou o Fluminense através das redes sociais.

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