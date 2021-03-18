Ranking de engajamento digital revela destaque do Fluminense, e clube comemora: 'Marca histórica'

O estudo "Índice de Performance de Comunicação Digital", feito pela empresa da área Cortex, mostrou que o Fluminense ficou em segundo lugar no cruzamento entre o potencial de alcance de redes sociais com o interesse ativo no conteúdo do clube na internet. O Tricolor fica atrás apenas do Flamengo, que lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo. > Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco O estudo, divulgado pelo site ge, leva em conta o alcance de seguidores nas principais redes sociais e o engajamento. Isso demonstra que não são apenas as torcias mais numerosas do país que apresentaram bons resultados.