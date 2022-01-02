Raniel viaja para o Rio e, emprestado pelo Santos, será atacante do Vasco

Agora é questão de tempo. O centroavante Raniel, do Santos, viajou para o Rio neste domingo. Nesta segunda-feira, ele deverá assinar o contrato de empréstimo até o fim do ano ao Vasco e se tornar, assim, o sétimo reforço para a temporada.Foi o próprio atacante quem publicou sobre a viagem numa rede social. O acerto com o Cruz-Maltino estava por questões burocráticas desde o Natal. Os salários serão divididos entre os clubes.Raniel viajou para o Rio neste domingo (Reprodução Instagram)
Raniel foi revelado pelo Santa Cruz, mas ganhou projeção nacional no Cruzeiro. Hoje com 25 anos, ele passou por problemas físicos graves no Santos. Por ora, será a referência no ataque vascaíno, que perdeu Germán Cano.