Raniel marca em dois jogos seguidos pela primeira vez na carreira

Dois jogos e dois gols marcados. O início de Raniel pelo Vasco é animador. Após balançar as redes em sua estreia, na vitória por 4 a 2 sobre o Volta Redonda, o atacante repetiu a dose sobre o Boavista, neste sábado. O camisa 9 abriu o placar no empate em 1 a 1 entre as equipes, em São Januário. Foi a primeira vez na carreira que o atacante marcou em duas partidas consecutivas.
Natural de Recife, em Pernambuco, Raniel estreou como profissional em 2014, pelo Santa Cruz. Em 2016, foi contratado pelo Cruzeiro, onde ganhou projeção nacional e viveu o seu melhor momento. Bicampeão da Copa do Brasil, marcou 16 gols em 89 atuações antes de ser vendido para o São Paulo, 2019.
Na ocasião, porém, o atacante já convivia com lesões que o deixaram de fora de alguns jogos pela Raposa. Problema que seguiu ocorrendo em sua rápida passagem pelo Morumbi e também pelo Santos, clube que passou a defender em 2020 e com quem mantém contrato - está emprestado ao Vasco até o fim de novembro.
Nos últimos dois anos, Raniel esteve em campo apenas 33 vezes e marcou três gols. Marca que o atacante já está bem perto de igualar com apenas duas partidas disputadas pelo Cruz-Maltino.