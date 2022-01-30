Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Raniel marca em dois jogos seguidos pela primeira vez na carreira

Atacante voltou a balançar as redes com a camisa do Vasco...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 09:05

LanceNet

Dois jogos e dois gols marcados. O início de Raniel pelo Vasco é animador. Após balançar as redes em sua estreia, na vitória por 4 a 2 sobre o Volta Redonda, o atacante repetiu a dose sobre o Boavista, neste sábado. O camisa 9 abriu o placar no empate em 1 a 1 entre as equipes, em São Januário. Foi a primeira vez na carreira que o atacante marcou em duas partidas consecutivas.
Natural de Recife, em Pernambuco, Raniel estreou como profissional em 2014, pelo Santa Cruz. Em 2016, foi contratado pelo Cruzeiro, onde ganhou projeção nacional e viveu o seu melhor momento. Bicampeão da Copa do Brasil, marcou 16 gols em 89 atuações antes de ser vendido para o São Paulo, 2019.
Na ocasião, porém, o atacante já convivia com lesões que o deixaram de fora de alguns jogos pela Raposa. Problema que seguiu ocorrendo em sua rápida passagem pelo Morumbi e também pelo Santos, clube que passou a defender em 2020 e com quem mantém contrato - está emprestado ao Vasco até o fim de novembro.
Nos últimos dois anos, Raniel esteve em campo apenas 33 vezes e marcou três gols. Marca que o atacante já está bem perto de igualar com apenas duas partidas disputadas pelo Cruz-Maltino.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados