Raniel lembra palavras de Zé Ricardo antes de acertar com o Vasco: 'Oportunidade para a sua vida'

Dois gols nos dois primeiros jogos. Gols em jogos seguidos pela primeira vez na carreira. O início de Raniel pelo Vasco é incontestavelmente bom. E o centroavante diz não estar surpreso. Ele afirma que se preparou bastante durante as férias, principalmente depois de ouvir as palavras de Zé Ricardo.- Para esse ano, eu me preparei muito. Uma das coisas foi pela oportunidade. Quando o Zé me ligou, ele falou: "Cara, é uma oportunidade para a sua vida, para você retomar a sua carreira". E eu peguei isso para mim. Eu me dediquei muito nas férias - explicou o centroavante, antes de completar:

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- Eu me dediquei para caramba para quando chegasse esse momento, e esse momento chegou. Para mim, não é nada surpresa. No São Paulo, eu não consegui mostrar o meu futebol. No Santos também não, por conta de lesões. Mas em nenhum desses clubes eu me senti tão preparado como eu me sinto agora. Porque agora minha cabeça é outra, meu pensamento é outro. Então eu me preparei para caramba nessas férias para chegar e acontecerem as coisas que estão acontecendo hoje - celebrou.

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