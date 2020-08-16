Ramon vê conhecimento do elenco como diferencial na evolução do Vasco: 'Joga a meu favor'

Crédito: Ramon assumiu o Vasco durante a pausa imposta pela pandemia (Reprodução

Desde que o técnico Ramon Menezes assumiu o comando do Vasco, o time tem mostrado evolução dentro de campo, com atuações mais confiantes e obediência tática. Na vitória deste domingo, por 2 a 1, sobre o São Paulo, em São Januário não foi diferente e o Cruz-Maltino conseguiu o segundo triunfo consecutivo, na partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o fato de já estar no clube há tempos como auxiliar e o conhecimento das características dos atletas tem sido o diferencial para a o bom trabalho.

– Estou no Vasco faz muito tempo, então, isso joga a meu favor. Conheço os jogadores e, na pandemia, comecei a falar o que pretendia. Construção leva tempo, mas eu entendo o futebol como cumprir função. E isso passa pelo entendimento do atleta. Isso é gratificante. Hoje buscamos o equilíbrio. Contra o Sport, também. É importante ter prazer de jogar com a bola, mas também induzir o adversário ao erro e marcá-lo. É a cara do Vasco: um time equilibrado e que entrega a alma em campo para vencer o jogo. Todo mundo que teve a oportunidade de entrar deu o seu máximo. Conseguimos os dois resultados – avaliou Ramon na coletiva após a partida, pela Vasco TV.

No jogo deste domingo, o artilheiro Germán Cano fez a diferença, ao marcar os dois gols vascaínos. O argentino chegou a 11 gols na temporada e ganhou elogios do treinador pela eficiência.

– Ele é fundamental, tem uma característica espetacular de movimentar em espaço curto. Ele coloca a bola para dentro. Dificilmente, ele passa um jogo em branco. A ideia é ter o jogo voltado para ele para que possa exercer o que sabe. Mas não é sempre possível. A nossa fase defensiva começa lá na frente com ele, ele orienta os mais jovens. Mesmo com poucas oportunidades criadas, ele sempre esteve bem posicionado para fazer o gol. Ele vai fazer um grande campeonato e nos ajudar muito ainda – completou Ramon.