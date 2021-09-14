Ramon revela conselhos de Filipe Luís e Renê para evolução defensiva no Flamengo: 'Sempre me ajudando'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Ramon revelou que recebe conselhos e ajuda de Filipe Luís e Renê para a evolução na parte defensiva. Esse apoio dos companheiros, inclusive, pode ter contribuído para o bom desempenho do jovem jogador na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Palmeiras, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Segundo o site "FootStats", Ramon foi o líder do time em desarmes no confronto do último domingo. > Entenda como Michael foi essencial para as três vitórias seguidas do Fla

- Estou muito feliz com a minha evolução na parte defensiva. O Filipe Luís e o Renê são mais experientes e estão sempre me ajudando. A comissão também tem sido muito importante nesse processo de amadurecimento e evolução. Estou sempre pronto para ouvir, aprender e colocar em prática quando tenho a oportunidade - revelou o lateral.

> Flamengo joga nesta quarta-feira! Veja as chaves da Copa do BrasilVale lembrar que Filipe Luís, com uma lesão na panturrilha esquerda, e Renê, que segue em trabalho de recuperação depois de uma lesão na coxa, ficaram de fora da partida contra o Palmeiras. Assim, Ramon recebeu a oportunidade no time titular do Flamengo.

O jogador ainda falou sobre a sequência na base e o trabalho no time profissional. Ramon contou que jogar no sub-20 lhe ajuda "bastante" e, dessa forma, de acordo com ele, não perde o ritmo. O lateral ainda frisou que está sempre pronto para ajudar o Rubro-Negro.

- Descer para jogar no sub20 me ajuda bastante. Desse jeito, estou sempre em atividade e não perco o ritmo de jogo. Assim, estou sempre pronto para ajudar o Flamengo, sempre que o professor Renato precisar de mim. Estou feliz pela partida que fiz diante do Palmeiras, e sou muito grato a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida - disse.