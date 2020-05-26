Ramon é eleito por torcedores o maior ídolo do Vitória em todos os tempos

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O período sem jogos tem feito com que diversas eleições sobre a importância de ídolos em épocas diferentes possuem no coração dos torcedores. E, em relação a quem seria o maior de todos os tempos na história do Vitória, o torcedor do Nego não hesitou em apontar o ex-meia Ramon como expoente máximo.

Em pesquisa feita pelo site 'Globo Esporte', o jogador que atuou pelo Leão em duas passagens diferentes (1994-1995 e 2008-2010) e acumulou quatro taças do Baianão (1995, 2008, 2009, 2010) no Nego curiosamente não teve a equipe do Barradão como sua primeira experiência no futebol do estado.

Isso porque, pouco depois do seu surgimento nas categorias de base do Cruzeiro, o hoje treinador do Vasco chegou a ser emprestado para o arquirrival Bahia. Contudo, pelas aparições discretas, acabou repassado pelo time mineiro ao Rubro-Negro e, ali, iniciava um verdadeiro "caso de amor" com a torcida.

Ao todo, o Reizinho da Toca acumulou 139 partidas, 51 gols e presença em um dos jogos mais importantes da história do clube: a segunda oportunidade de conquistar um título nacional via decisão da Copa do Brasil de 2010. Contudo, na final, a equipe acabou derrotada pelo Santos.