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futebol

Ramon é eleito por torcedores o maior ídolo do Vitória em todos os tempos

O hoje técnico do Vasco superou em enquete feita pelo portal 'Globo Esporte' nomes como André Catimba e Mario Sérgio...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 13:56

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 13:56

Crédito: Divulgação
O período sem jogos tem feito com que diversas eleições sobre a importância de ídolos em épocas diferentes possuem no coração dos torcedores. E, em relação a quem seria o maior de todos os tempos na história do Vitória, o torcedor do Nego não hesitou em apontar o ex-meia Ramon como expoente máximo.
Em pesquisa feita pelo site 'Globo Esporte', o jogador que atuou pelo Leão em duas passagens diferentes (1994-1995 e 2008-2010) e acumulou quatro taças do Baianão (1995, 2008, 2009, 2010) no Nego curiosamente não teve a equipe do Barradão como sua primeira experiência no futebol do estado.
Isso porque, pouco depois do seu surgimento nas categorias de base do Cruzeiro, o hoje treinador do Vasco chegou a ser emprestado para o arquirrival Bahia. Contudo, pelas aparições discretas, acabou repassado pelo time mineiro ao Rubro-Negro e, ali, iniciava um verdadeiro "caso de amor" com a torcida.
Ao todo, o Reizinho da Toca acumulou 139 partidas, 51 gols e presença em um dos jogos mais importantes da história do clube: a segunda oportunidade de conquistar um título nacional via decisão da Copa do Brasil de 2010. Contudo, na final, a equipe acabou derrotada pelo Santos.
Na pesquisa que computou 43.88% dos votos a Ramon, o segundo lugar ficou com André Catimba, que deteve 11,03% da preferência, e Mário Sérgio (vítima do trágico acidente aéreo de 2016 na Colômbia envolvendo a delegação da Chapecoense), que ficou com 10,69% dos votos. E MAIS:Maxi Biancucchi fala sobre o carinho pela dupla BaViElenco faz análise de jogo com comissão técnica em chamada de vídeoConfira os números de Geninho no comando do LeãoPaulo Carneiro segue contrário a retorno rápido do futebol e faz crítica forte a Bolsonaro E MAIS:

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