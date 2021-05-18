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futebol

Ramírez abre mais uma semana pressionado no Internacional

Treinador precisa vencer na Libertadores e faturar o título do Gauchão em cima do maior rival...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 18:32

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:32

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Entra semana, sai semana e Miguel Ángel Ramírez, que sonhava com uma vida tranquila no Internacional, percebe que a estadia no Beira-Rio será mais intensa do que pensava.
+ Quais clubes vão aparecer mais na TV aberta até a 10ª rodada do Brasileirão? Veja lista de jogos
O grande motivo da turbulência é a falta de sucesso no Gre-Nal, situação que virou pesadelo para o time vermelho do Rio Grande, já que a freguesia diante do maior rival é algo que deixa todos atordoados.
Na primeira fase, o Inter até foi bem na casa do Tricolor, mas levou um gol nos minutos finais. Agora, o Internacional jogou em casa, com a expectativa de abrir vantagem na final, porém foi superado de virada.
Agora, a missão é mais árdua. Além de quebrar uma série de insucessos contra o Grêmio, o Colorado terá que vencer por dois gols de diferença para quebrar a seca de títulos, que dura desde a temporada 2016.
Libertadores
Em meio o clima para a decisão, o time de Miguel Ángel Ramírez terá uma ‘final’ contra o Olimpia na Libertadores. Um insucesso pode aumentar a pressão para o comandante espanhol.

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