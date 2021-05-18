Ramírez abre mais uma semana pressionado no Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Entra semana, sai semana e Miguel Ángel Ramírez, que sonhava com uma vida tranquila no Internacional, percebe que a estadia no Beira-Rio será mais intensa do que pensava.

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O grande motivo da turbulência é a falta de sucesso no Gre-Nal, situação que virou pesadelo para o time vermelho do Rio Grande, já que a freguesia diante do maior rival é algo que deixa todos atordoados.

Na primeira fase, o Inter até foi bem na casa do Tricolor, mas levou um gol nos minutos finais. Agora, o Internacional jogou em casa, com a expectativa de abrir vantagem na final, porém foi superado de virada.

Agora, a missão é mais árdua. Além de quebrar uma série de insucessos contra o Grêmio, o Colorado terá que vencer por dois gols de diferença para quebrar a seca de títulos, que dura desde a temporada 2016.

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