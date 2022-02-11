Rainha Marta dá boas-vindas para aos novas Sereias da Vila

O Santos apresentou oficialmente o elenco das Sereias da Vila para temporada 2022. Com as presenças de Edu Dracena, executivo de futebol do clube, e a coordenadora do futebol feminino, Aline Xavi, as novas atletas receberam mensagens de sócios torcedores, ex-jogadoras como Maurine, Suzane e a rainha Marta.Edu Dracena abriu a coletiva falando sobre a nova coordenadora do clube. Ela foi promovida de cargo após a saída de Amauri Nascimento, que aceitou um convite da CBF. Antes deste cargo, Aline Xavi atuava como supervisora do futebol feminino do Santos.“É um imenso prazer estar aqui apresentando a nova coordenadora do futebol feminino, Aline Xavi. Que ela possa ter o mesmo sucesso do que teve como atleta. Nós confiamos muito no seu trabalho e tenho certeza de que vamos conquistar os objetivos. Sejam bem-vindas”, disse Edu Dracena.“É um prazer imenso dividir o âmbito de trabalho com você, eu já era fã, agora poder trabalhar no dia a dia com você. Tenho certeza de que vão dar todo suporte necessário para conquistar títulos”, respondeu Xavi.

Após isso, o Santos preparou uma surpresa para a profissional. A rainha Marta deixou uma mensagem especial para Xavi. Ela também lembrou dos momentos no Alvinegro.

“Oi, filha, assim como eu te chamo carinhosamente desde a minha primeira passagem pelo Santos, essa conexão de amizade. Engraçado que esse clube não somente me proporcionou emoções maravilhosas dentro de campo e fora também. Me deu oportunidade de conhecer pessoas fantásticas como você. Quero parabenizá-la por mais essa conquista, essa oportunidade que o Santos está te dando. Tenho certeza de que você vai fazer com muito amor que você faz sempre com tudo que se envolve. Estou aqui na torcida sempre por você, pelo Santos e pelas nossas meninas. Estou com saudades”, disse Marta.

Confira trechos das 10 contratadas na entrevista:

Vivi, goleira:

“Com certeza. A gente tem noção da grandiosidade do Santos na modalidade. Tem muitos títulos e obviamente o nosso objetivo é dar mais alegria ao Santos e a torcida. Com certeza trazer mais títulos”.

Anna Bia, goleira:

“Estamos num time grandioso, já nos tornamos grandiosos. Espero que venhaa muitas vitórias para nós. Quero agradecer o carinho”.

Jájá, zagueira:

“Agradecer a Deus pela oportunidade. É tudo fruto do suor, trabalho da gente. Se estamos aqui, sabem de nossa capacidade. Acho que minha maior qualidade é que oriento bastante no campo, tenho uma ótima bola diagonal, quebra qualquer linha de marcação”.

Kaká, zagueira:

“Sabemos da história do clube, de algumas jogadoras que passaram por aqui, principalmente da posição, como a Pellegrino, Calandrini a própria Xavi que foi zagueira no clube. Estou na expectativa de suprir tudo que elas deixaram para gente. Minha qualidade é que oriento a linha da frente, cabeceio e bola longa”.

Giovanna Oliveira, lateral:

“Que o Santos consiga voltar a elite. Na verdade, já está, mas que possa voltar aos títulos, não viver só do passado. Costumamos falar que o Santos ganhou, mas hoje com as jogadoras novas precisam fazer sua história. Eu estou muito feliz, o Santos me escolheu para estar aqui. Esse ano vai dar tudo certo”.

Eliana Stabile, lateral:

“Na verdade, a expectativa é dar o melhor de mim. Como disseram as meninas, poder chegar com o Santos ao ponto máximo, ao mais alto. Poder fazer um bom torneio, com bons resultados. E creio que com esforço, trabalho e dedicação, creio que vamos conquistar muitas coisas”.

Ana Carla, meio-campista:

“A expectativa é das maiores. O Santos sempre está na elite. Infelizmente não tem chegado as finais, mas a expectativa é que esse ano o Santos seja papa títulos. A sensação de vestir essa camisa é única, para poucos. Me sinto honrada e privilegiada por vestir esse manto. Vamos arrebentar com essa camisa”.

Fernanda, atacante:

“A expectativa é a melhor possível. Estamos atrás de títulos, para isso que treinamos. Temos ume excelente elenco para conquistar porque é isso que estamos querendo. As consequências individuais vão vir com o trabalho”.

Gadu, atacante:

“Pegar o gancho, como as meninas falaram, a expectativa é muito grande. Estamos confiando no trabalho de todas. Da comissão, atletas que estão chegando, das que já estavam. O nosso objetivo é o mesmo, focar nele”.

Jane, atacante:

“Pretendemos em todas as competições conquistar e representar bem esse manto que tem muita história. Eu sei da importância que tem os gols, mas como ela disse, é coletivamente. Vamos nos ajudando. Qualquer uma que eu puder ajudar para ser artilheira, vou ajudar”.