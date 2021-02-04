Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafinha presenteia ex-companheiro do Olympiacos com camisa do Flamengo e empolga torcedores
futebol

Rafinha presenteia ex-companheiro do Olympiacos com camisa do Flamengo e empolga torcedores

De saída da Grécia e sem futuro definido, lateral aumentou os rumores de um possível retorno ao Rubro-Negro ao presentear o volante grego Andreas Bouchalakis...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 14:40

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:40

Crédito: Reprodução/Instagram
De saída do Olympiacos após rescindir contrato, Rafinha quer voltar ao futebol brasileiro, mas ainda não tem destino definido. Um post nas redes sociais, no entanto, fez a torcida do Flamengo se empolgar com o possível retorno do atleta. Isso porque, na despedida do clube grego, o lateral presenteou o ex-companheiro Andreas Bouchalakis com uma camisa do Rubro-Negro.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoO momento da entrega foi registrado e publicado pelo volante grego nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. Rafinha aproveitou para compartilhar a foto no seu perfil pessoal também.
Com previsão de chegar ao Brasil na próxima semana, Rafinha já recebeu sondagens de quatro clubes brasileiros, de acordo com apuração do LANCE!. A tendência é que a diretoria do Flamengo sente para conversar com o atleta de 35 anos para saber as condições de um possível retorno.
+ Veja mais notícias do Flamengo
Ainda na briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Vasco nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Com 61 pontos, o Rubro-Negro está a quatro do Internacional, primeiro colocado e que visita o Athletico-PR, em Curitiba, no mesmo horário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados