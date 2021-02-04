Rafinha presenteia ex-companheiro do Olympiacos com camisa do Flamengo e empolga torcedores

Crédito: Reprodução/Instagram

De saída do Olympiacos após rescindir contrato, Rafinha quer voltar ao futebol brasileiro, mas ainda não tem destino definido. Um post nas redes sociais, no entanto, fez a torcida do Flamengo se empolgar com o possível retorno do atleta. Isso porque, na despedida do clube grego, o lateral presenteou o ex-companheiro Andreas Bouchalakis com uma camisa do Rubro-Negro.

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoO momento da entrega foi registrado e publicado pelo volante grego nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. Rafinha aproveitou para compartilhar a foto no seu perfil pessoal também.

Com previsão de chegar ao Brasil na próxima semana, Rafinha já recebeu sondagens de quatro clubes brasileiros, de acordo com apuração do LANCE!. A tendência é que a diretoria do Flamengo sente para conversar com o atleta de 35 anos para saber as condições de um possível retorno.

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