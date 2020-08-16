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Rafinha enaltece a atuação de João Lucas; ex-camisa 13 dará coletiva nesta segunda-feira

Aos 34 anos, Rafinha se despedirá, oficialmente, em coletiva a ser transmitida ao vivo...

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2020 às 14:07
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo venceu a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro na última noite. Foi o primeiro jogo da equipe rubro-negra já sem Rafinha, que partirá para a Grécia nesta semana para assinar com o Olympiacos, por duas temporadas. E o ex-camisa 13 fez questão de enaltecer a atuação do jovem João Lucas, o seu substituto contra o Coritiba, na vitória por 1 a 0.
As redes sociais do Fla postaram uma imagem, onde, na legenda, elogiou João Lucas (veja abaixo). Nos comentários, via Instagram, o de Rafinha se destacou ao parabenizar o lateral-direito de 22 anos (cabe destacar que alguns torcedores se mostraram revoltados com Rafinha, por conta da saída).
- Que partida, João Lucas! O lateral não se intimidou e teve um belo desempenho na primeira vitória do Mais Querido no Campeonato Brasileiro. Boa, garoto! - postou o Flamengo, antes de Rafinha comentar sobre:
- Parabéns, João, jogou muito moleque… Feliz por você! - escreveu Rafinha. O Flamengo informou que Rafinha concederá entrevista coletiva nesta segunda-feira, a partir das 15h. A "FlaTV" transmitirá ao vivo o evento, cujas perguntas serão enviadas virtualmente por jornalistas.
Já na quarta, João Lucas, ao menos enquanto o Flamengo não acerta a - encaminhada - contratação de Mauricio Isla, terá uma nova chance de manter o nível da lateral direita elevado. O jogo será contra o Grêmio, às 19h15, no Maracanã e válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

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