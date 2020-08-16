Rafinha enaltece a atuação de João Lucas; ex-camisa 13 dará coletiva nesta segunda-feira

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo venceu a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro na última noite. Foi o primeiro jogo da equipe rubro-negra já sem Rafinha, que partirá para a Grécia nesta semana para assinar com o Olympiacos, por duas temporadas. E o ex-camisa 13 fez questão de enaltecer a atuação do jovem João Lucas, o seu substituto contra o Coritiba, na vitória por 1 a 0.

As redes sociais do Fla postaram uma imagem, onde, na legenda, elogiou João Lucas (veja abaixo). Nos comentários, via Instagram, o de Rafinha se destacou ao parabenizar o lateral-direito de 22 anos (cabe destacar que alguns torcedores se mostraram revoltados com Rafinha, por conta da saída).

- Que partida, João Lucas! O lateral não se intimidou e teve um belo desempenho na primeira vitória do Mais Querido no Campeonato Brasileiro. Boa, garoto! - postou o Flamengo, antes de Rafinha comentar sobre:

- Parabéns, João, jogou muito moleque… Feliz por você! - escreveu Rafinha. O Flamengo informou que Rafinha concederá entrevista coletiva nesta segunda-feira, a partir das 15h. A "FlaTV" transmitirá ao vivo o evento, cujas perguntas serão enviadas virtualmente por jornalistas.