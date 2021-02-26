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futebol

Rafinha celebra título do Flamengo e Bruno Henrique diz: 'Estamos te esperando'

Rubro-Negro conquistou o octacampeonato brasileiro nesta quinta-feira, no Morumbi...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 02:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 02:01
Crédito: EDUARDO CARMIM/Photo Premium
Sem contrato desde que deixou o Olympiacos, da Grécia, no início de 2021, o lateral-direito Rafinha negocia seu retorno ao Flamengo nesta temporada. E, nesta quinta-feira, o camisa 13 mostrou estar ligado e comemorou o título do Brasileirão conquistado pelos ex-parceiros, após derrota por 2 a 1 para o São Paulo. Ao publicar uma imagem em suas redes sociais, parabenizando o clube, Rafinha ouviu um pedido especial para que ele retorne ao Ninho do Urubu.
- Vamos tico fantástico, estamos te esperando - respondeu o atacante Bruno Henrique no post feito por Rafinha, apagando o comentário minutos depois.

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