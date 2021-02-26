Rafinha celebra título do Flamengo e Bruno Henrique diz: 'Estamos te esperando'

Sem contrato desde que deixou o Olympiacos, da Grécia, no início de 2021, o lateral-direito Rafinha negocia seu retorno ao Flamengo nesta temporada. E, nesta quinta-feira, o camisa 13 mostrou estar ligado e comemorou o título do Brasileirão conquistado pelos ex-parceiros, após derrota por 2 a 1 para o São Paulo. Ao publicar uma imagem em suas redes sociais, parabenizando o clube, Rafinha ouviu um pedido especial para que ele retorne ao Ninho do Urubu.
- Vamos tico fantástico, estamos te esperando - respondeu o atacante Bruno Henrique no post feito por Rafinha, apagando o comentário minutos depois.