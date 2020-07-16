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Rafinha brinca sobre a zoação do Gatorade e desabafa: 'Vão ter que engolir seco'

Lateral do Flamengo rebateu a críticas e tirou a sua onda durante transmissão ao vivo no Instagram, em sua residência, após o título do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 15:57

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 15:57

Crédito: Reprodução / SBT
E quem disse que as brincadeiras, festas e provocações (sadias) terminaram no vestiário do Maracanã? Em sua residência, logo após a conquista do título carioca, Rafinha fez uma transmissão ao vivo no Instagram e não perdeu a oportunidade de cornetar quem tirou sarro do Flamengo e dele - em relação às brincadeiras dos rivais envolvendo a sua trajetória na Europa.
- Aos que torcem contra... Vou dizer para vocês: vão ter que engolir seco. Não sou de ficar fazendo desabafo, mas vou falar. Torceu contra, cornetou, falou um monte de besteira.... aí ó (medalha de campeão carioca). Para cima de nós só helicóptero e avião. Nos respeita, não sai por aí falando besteira, não. Está tudo ali atrás (troféus conquistados na carreira).Alguns torcedores dos clubes rivais do Fla brincam que Rafinha teria sido o "entregador de Gatorade (isotônico)" do Bayern de Munique, em alusão a uma possível passagem de poucos jogos pelo clube alemão. Na continuidade da "live", o lateral tirou a sua onda sobre isso:
- É, malandro... Está achando o quê? Vai devagar... Está falando do velhinho aqui, tem que correr o trecho, hein! Os caras meteram coisa de Gatorade, tive que levar hoje pros caras. Inclusive, trouxe um de uva aqui para casa! Um dos mais animados no Maracanã depois da vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no jogo de volta da final do Carioca, Rafinha revelou que atuou diante do Tricolor com um rompimento do ligamento do tornozelo direito, ou seja, no "sacrifício". Agora, ele e o restante do elenco folgam, e retornam dia 21 aos treinos no Ninho do Urubu.

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