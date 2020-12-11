Rafinha acredita em reação do Coritiba no Brasileirão

Em situação delicada na luta contra o rebaixamento, o Coritiba ganhou um reforço para a reta final do Brasileirão. Trata-se do atacante Rafinha, que se recuperou de lesão sofrida na final do paranaense.Confiante na recuperação do time, o jogador lamentou o tropeço na rodada passada diante do Bragantino e projeta o duelo contra o Sport.
‘A gente esperava a vitória (sobre o Bragantino) para encostar de vez mesmo para poder sair da zona de rebaixamento. Não foi possível, mas conquistamos um ponto. É focar no Sport para conseguir trazer os três pontos para cá, para, aí sim, que no jogo contra o Botafogo a gente possa vencer e sair da zona de rebaixamento’, afirmou à TV Coritiba.
Com 21 pontos, o Coxa está na 18ª colocação do BR-20. O Sport, rival do fim de semana, está na 16ª posição, com 25 pontos.