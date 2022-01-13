Rafael Winicki desabafa após saída do Flamengo: 'Não estava mais fazendo sentido'

A chegada de Paulo Sousa e sua robusta comissão técnica tem culminado numa série de demissões e reformulações internas. Um dos funcionários desligados recentemente, Rafael Winicki, preparador físico, utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a saída do Flamengo e desabafar em relação às limitações que lhe eram impostas dentro do clube, segundo o profissional.Preparador físico individual de diversos jogadores do elenco rubro-negro, Winicki externou que, em tal condição, em 2019, conseguiu uma "participação muito maior no processo da preparação física do que estando lá dentro, e por isso não estava mais fazendo sentido permanecer onde estava", além de prestar agradecimentos. Confira a postagem na íntegra:

> Confira a tabela do Carioca-2022

- Fim de um ciclo! Que honra, sonho e satisfação poder viver e fazer parte da história do maior e mais querido clube do mundo. Gostaria de primeiramente agradecer a todos com quem convivi nesse período e principalmente aqueles que confiaram no meu trabalho, me proporcionando essa oportunidade.

Uma decisão muito difícil, mas hoje me desligo do clube que amo e que tem a torcida mais apaixonada que existe. Aprendi e amadureci muito como pessoa e profissional nesse período, foram muitas lições!

Trabalhei com profissionais excelentes e altamente capacitados, com os quais aprendi muito. Mas infelizmente, não consegui implementar os princípios, meios e métodos de treinamento que eu acredito e gastaria. Pensei que fosse conseguir contribuir mais, porém, infelizmente, não foi possível… Quando trabalhei de forma particular com diversos atletas do time em 2019, tive uma participação muito maior no processo da preparação física do que estando lá dentro, e por isso não estava mais fazendo sentido permanecer onde estava, sem conseguir implementar coisas que eu acredito e que sempre me deram excelentes resultados como profissional. De qualquer maneira, foi uma experiência incrível que somará pra sempre na minha vida. Enorme gratidão ao fora de série @drtannure (Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do Fla), a todo o staff e atletas com os quais trabalhei. Seguimos com novos desafios. Início de um novo ciclo…

Vamos pra cima sempre - postou.