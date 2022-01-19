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Rafael Sobis não se arrepende de 'ajuda' ao Inter e diz que não se 'queimou' com o Cruzeiro

O atacante revelou que tentou ajudar o Colorado em 2016 na luta contra o rebaixamento ao "tirar o pé" no duelo da Raposa, em que atuava, diante do clube que o revelou...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 19:52

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 19:52

A declaração de Rafael Sobis afirmando que tentou ajudar o Internacional na luta contra o rebaixamento em 2016, em duelo com o Cruzeiro, time em que atuava na época, no Brasileirão daquele ano gerou grande repercussão e questionamentos. O ex-atacante se pronunciou nas redes sociais e disse que não se “queimou” com a torcida celeste. Sobis afirmou ainda que ter jogado pelo time azul na Série B mostra que ele tinha respeito pela instituição e que que ama o clube. - Um cara que aceita jogar no Cruzeiro no momento mais difícil da sua história e se dedica como me dediquei não vai se “queimar” com uma torcida tão grande que entende dos esforços feitos. Eu amo clube Cruzeiro e faria tudo novamente se preciso-disse. Sobis foi revelado no Colorado, onde foi bicampeão da Libertadores (2006-2010), mas também teve passagem vitoriosa na Raposa, vencendo duas Copas do Brasil (2017-2018) e um Campeonato Mineiro. Entenda o caso Aposentado do futebol desde o fim de 2021, Rafael Sóbis deu declarações polêmicas em uma entrevista para o canal do jornalista Duda Garbi. Sobis falou sobre um duelo do Cruzeiro contra o Internacional em 2016, quando teria "ajudado" o Colorado naquela partida, já que o time gaúcho estava ameaçado de rebaixamento. Mesmo com a ajuda, o Inter acabou caindo naquele ano. O duelo em que Sóbis fez relato aconteceu em 2016, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante era jogador do Cruzeiro na ocasião. A ajuda veio de uma forma displicente de atuar. Seja cobrando mal um escanteio, ou não ter entrado na área durante o confronto. -A gente jogou no Beira Rio, velho, eu não entrei na área, ai teve um escanteio, ai a gente sente o jogo né: “Pô, nós estamos perto de fazer um gol”, cara, eu bati o escanteio no céu cara, eu bati o escanteio assim, que a bola viajou muito, muito. A bola foi na mão do Danilo (goleiro)-disse Sobis. O ex-jogador comentou que Manp Menezes, técnico na época, o cobrou pela má cobrança o escanteio. -Quando eu bati, foi do lado do nosso banco, cara, o Mano Menezes me xingava, ele me xingou um monte, acho que ele percebeu né, nego veio da bola, ele me xingava de um jeito-contou Rafael Sobis, revelando que Fernando Carvalho, ex-presidente do Colorado, o agradeceu.-Mas eu não entrei na área, até o Fernando Carvalho me agradeceu, o Lisca que era o treinador me agradeceu, falou comigo antes do jogo-disse. -Teve uma hora que eu dei um chute cruzado assim que a bola quase entrou, nada a ver, lá do escanteio. Se entra eu estava ferrado, porque tipo assim: Claro que a culpa não ia ser minha, são 37 jogos- concluiu. A partida em questão terminou em vitória Colorada por 1 a 0, gol de Valdívia.
Crédito: Sobisencerrouacarreiranofimde2021eagoraviveumapolêmicasobreumjogodelecontraoInternacional-(BrunoHaddad/Cruzeiro

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