Rafael Sóbis é herói do Cruzeiro na melhor partida do time sob o comando de Luiz Felipe Scolari

Crédito: Sóbis esteve em todas as boas jogadas ofensivas do Cruzeiro contra a Chape-(Igor Sales/Cruzeiro

O Cruzeiro teve uma noite de bom futebol e organização tática elogiável na vitória por 1 a 0 sobre a líder Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. O nome da partida foi o atacante Rafael Sóbis,que fez o gol do triunfo celeste e ainda foi o melhor em campo, estando presente nas melhores jogadas ofensivas dos mineiros.

Taticamente, o Cruzeiro esteve quase perfeito. Apesar de não criar muitas chances de gols, a Raposa estava bem postada em campo, organizada, sem correria desnecessária e seguro na defesa. A equipe não se desconcentrou. O único que destoava defensivamente era Patrick Brey, que ainda precisa melhorar seu poder de marcação.

O resultado manteve o Cruzeiro na 15ª posição, com 28 pontos, mas já começa a ver mais de perto o grupo de times que estão nas 10 primeiras posições. E, aumenta o moral do grupo pode derrotar a líder da competição fora de casa. Sóbis comentou sobre a grandeza do resultado. -Essa vitória serviu para nos dar um ânimo para o segundo turno, pois jogamos contra e ganhamos de uma grande equipe que não perdia há muito tempo. Que ela(a vitória) nos dê moral para o restante da competição-disse Sóbis depois do jogo.