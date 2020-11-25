Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael Sóbis é herói do Cruzeiro na melhor partida do time sob o comando de Luiz Felipe Scolari
futebol

Rafael Sóbis é herói do Cruzeiro na melhor partida do time sob o comando de Luiz Felipe Scolari

O veterano atacante fez um grande jogo e ajudou o time mineiro a sair de Chapecó com os três pontos diante da líder Chapecoense...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 00:06

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 00:06

Crédito: Sóbis esteve em todas as boas jogadas ofensivas do Cruzeiro contra a Chape-(Igor Sales/Cruzeiro
O Cruzeiro teve uma noite de bom futebol e organização tática elogiável na vitória por 1 a 0 sobre a líder Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. O nome da partida foi o atacante Rafael Sóbis,que fez o gol do triunfo celeste e ainda foi o melhor em campo, estando presente nas melhores jogadas ofensivas dos mineiros.
Taticamente, o Cruzeiro esteve quase perfeito. Apesar de não criar muitas chances de gols, a Raposa estava bem postada em campo, organizada, sem correria desnecessária e seguro na defesa. A equipe não se desconcentrou. O único que destoava defensivamente era Patrick Brey, que ainda precisa melhorar seu poder de marcação.
O resultado manteve o Cruzeiro na 15ª posição, com 28 pontos, mas já começa a ver mais de perto o grupo de times que estão nas 10 primeiras posições. E, aumenta o moral do grupo pode derrotar a líder da competição fora de casa. Sóbis comentou sobre a grandeza do resultado. -Essa vitória serviu para nos dar um ânimo para o segundo turno, pois jogamos contra e ganhamos de uma grande equipe que não perdia há muito tempo. Que ela(a vitória) nos dê moral para o restante da competição-disse Sóbis depois do jogo.
A escolha de Felipão por tirar Marcelo Moreno do comando do ataque, colocando Rafael Sóbis foi um acerto do treinador do Cruzeiro. Os três homens de frente giravam bem perto da área da Chape e conseguiam se aproximar mais dos homens de meio de campo. Bem diferente quando Moreno está em campo. Como ele joga mais fixo na área, acaba sendo um jogador a menos para triangular jogadas contra o gol rival. Esse modelo de jogo pode ser uma chave para o time celeste encarar defesas bem postadas e retrancas que sempre aparecem na Série B. O Cruzeiro volta a campo ainda esta semana. A Raposa recebe o Confiança na sexta-feira, 27 de novembro, às 21h30, no Mineirão, podendo subir na classificação e ficar mais longe do Z4. Agora, os mineiros estão a oito pontos do Náutico, 17º colocado e primeiro da zona do rebaixamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados