Rafael Sóbis é herói do Cruzeiro na melhor partida do time sob o comando de Luiz Felipe Scolari

O Cruzeiro teve uma noite de bom futebol e organização tática elogiável na vitória por 1 a 0 sobre a líder Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. O nome da partida foi o atacante Rafael Sóbis,que fez o gol do triunfo celeste e ainda foi o melhor em campo, estando presente nas melhores jogadas ofensivas dos mineiros.
Taticamente, o Cruzeiro esteve quase perfeito. Apesar de não criar muitas chances de gols, a Raposa estava bem postada em campo, organizada, sem correria desnecessária e seguro na defesa. A equipe não se desconcentrou. O único que destoava defensivamente era Patrick Brey, que ainda precisa melhorar seu poder de marcação.
O resultado manteve o Cruzeiro na 15ª posição, com 28 pontos, mas já começa a ver mais de perto o grupo de times que estão nas 10 primeiras posições. E, aumenta o moral do grupo pode derrotar a líder da competição fora de casa. Sóbis comentou sobre a grandeza do resultado. -Essa vitória serviu para nos dar um ânimo para o segundo turno, pois jogamos contra e ganhamos de uma grande equipe que não perdia há muito tempo. Que ela(a vitória) nos dê moral para o restante da competição-disse Sóbis depois do jogo.
A escolha de Felipão por tirar Marcelo Moreno do comando do ataque, colocando Rafael Sóbis foi um acerto do treinador do Cruzeiro. Os três homens de frente giravam bem perto da área da Chape e conseguiam se aproximar mais dos homens de meio de campo. Bem diferente quando Moreno está em campo. Como ele joga mais fixo na área, acaba sendo um jogador a menos para triangular jogadas contra o gol rival. Esse modelo de jogo pode ser uma chave para o time celeste encarar defesas bem postadas e retrancas que sempre aparecem na Série B. O Cruzeiro volta a campo ainda esta semana. A Raposa recebe o Confiança na sexta-feira, 27 de novembro, às 21h30, no Mineirão, podendo subir na classificação e ficar mais longe do Z4. Agora, os mineiros estão a oito pontos do Náutico, 17º colocado e primeiro da zona do rebaixamento.